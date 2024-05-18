Помощники Трампа готовят крупнейшую в истории США депортацию мигрантов

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Советники и сторонники кандидата в президенты США Дональда Трампа готовят подробные планы по беспрецедентному подавлению иммиграции. Об этом пишет The Washington Post.
Отмечается, что так они намерены превратить антимиграционную риторику Трампа в политику и достижение готовности в первый же день его президентства остановить поток мигрантов через южную границу США, свернуть ныне действующую иммиграционную программу и создать основу для крупнейшей массовой депортации в истории США.
Издание пишет, что для достижения данных целей сторонники Трампа планируют ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие страны как можно больше принимать своих депортированных из США граждан.
Ранее Трамп заявил, что сожалеет об отсутствии в США мигрантов из «хороших» государств, к которым он отнёс Данию, Швейцарию и Норвегию.
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Издание пишет, что для достижения данных целей сторонники Трампа планируют ускорить слушания по предоставлению убежища и заставить другие страны как можно больше принимать своих депортированных из США граждан.
Ранее Трамп заявил, что сожалеет об отсутствии в США мигрантов из «хороших» государств, к которым он отнёс Данию, Швейцарию и Норвегию.
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Анастасия Чинкова