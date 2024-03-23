Фото: сайт Кремля
Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава государства также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые оказывали помощь.
Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
Читайте также:
Путин назвал 24 марта днём общенационального траура
Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал еще об одном бандите
Посол Крутой рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»
Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.
Читайте также:
Путин назвал 24 марта днём общенационального траура
Подозреваемый в теракте в «Крокусе» рассказал еще об одном бандите
Посол Крутой рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»
Екатерина Коршунова