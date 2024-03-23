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Путин назвал 24 марта днём общенационального траура

23 марта 2024, 15:27
Фото: Официальный сайт Кремля

Фото: Официальный сайт Кремля

После теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.

В ходе своего обращения к россиянам, глава РФ заявил, что 24 марта будет объявлено днём ​общенационального траура в связи с кровавым терактом, который был совершён ​вечером 22 марта.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
#подмосковье
#теракт
#владимир путин
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Путин назвал кровавым и варварским терактом произошедшее в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин назвал теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» кровавым и варварским. Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
В своем обращении российским лидер выразил слова благодарности сотрудникам спецслужб, медикам, а также всем неравнодушным гражданам, которые помогали пострадавшим. Глава государства выразил свои глубокие соболезнования семьям погибших.

Путин также отметил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут наказаны.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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Путин назвал 24 марта днём общенационального траура
#крокус сити холл
#теракт
#полиция
#терроризм
#владимир путин
#президент
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Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи
23 марта 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин выразил слова благодарности экипажам скорой помощи, пожарным и спасателям, которые делали все возможное, чтобы помочь пострадавшим при теракте в «Крокус Сити Холл». Об этом Путин сообщил во время своего обращения к россиянам.
Глава государства также поблагодарил всех неравнодушных граждан, которые оказывали помощь.

Ранее сообщалось, что после теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.

Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.

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#крокус сити холл
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#владимир путин
#президент
#пострадавший
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Путин: правоохранительные органы установят все детали теракта в «Крокусе»
23 марта 2024, 15:44

Фото: сайт Кремля

Следственные и правоохранительные органы сделают всё, чтобы установить детали террористического акта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам.
Также глава государства заявил, что всем пострадавшим будет оказана помощь.

Путин объявил 24 марта днём общенационального траура.

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и расстреляла зрителей. После этого боевики устроили пожар. По последним неофициальным данным, в результате этого теракта погибло 150 человек. Ещё сотни пострадавших находятся в больницах Москвы и области.

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#ск рф
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#крокус сити холл
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Путин: всем пострадавшим при теракте в «Крокусе» окажут помощь
23 марта 2024, 15:40

Фото: Официальный сайт Кремля

Семьям погибших и пострадавшим при теракте в подмосковном Красногорске окажут всю необходимую помощь. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам после теракта в «Крокус Сити Холле».
Также глава государства выразил соболезнования семьям погибших.
Президент объявил 24 марта днём общенационального траура.

Накануне вечером группа вооружённых террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что все они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

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#владимир путин
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#крокус сити холл
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«Понесут наказание»: Путин заявил, что все причастные к теракту в «Крокусе» будут найдены
Путин: Все причастные к теракту в «Крокусе» понесут наказание
23 марта 2024, 15:37

Фото: Официальный сайт Кремля

Все причастные к теракту в «Крокус Сити Холле» будут наказаны, об этом заявил глава российского государства Владимир Путин.
Президент выступил с обращением к россиянам в связи с терактом, который был совершён вечером 22 марта в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл».

По словам Владимира Путина, все, кто так или иначе причастен к совершению этого кровавого преступления, понесут справедливое наказание.

Напомним, в настоящий момент известно о 143 погибших в теракте в подмосковном Красногорске. При этом, более сотни человека находятся в больнице, некоторые из них в крайне тяжёлом состоянии. Трупы людей продолжают извлекать из-под завалов разрушенного пожаром «Крокуса».

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#крокус сити холл
#владимир путин
#теракт
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Посол Крутой рассказал о роли Минска в задержании участников теракта в «Крокусе»
Посол Крутой: спецслужбы Белоруссии и России не дали перейти границу террористам
23 марта 2024, 15:11

Фото: iStock/Aliaksandr Bukatsich

Посол Белоруссии в России Дмитрий Крутой заявил, что белорусские спецслужбы активно помогали российским с тем, чтобы не допустить выезда за границу террористов, совершивших нападение на «Крокус Сити Холл», передает «БелТА».
По словам Крутого, задача полностью выполнена. Посол подчеркнул, что Минск предложил Москве помощь медицинских органов. Он также добавил, что на фоне произошедшей трагедии посольство решило отменить мероприятия, которые приурочены ко Дню единения народов РФ и Белоруссии.

Ранее сообщалось, что гражданин Белоруссии находится в крайне тяжелом состоянии после теракта в «Крокусе». За жизнь пострадавшего сражаются врачи.

Напомним, в пятницу, 22 марта, вечером ФСБ РФ сообщила о стрельбе и пожаре перед концертом в подмосковном «Крокус сити холле». СК РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт».

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НАТО осудила теракт в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 15:04

Фото: iStock/Stas-Bejsov

НАТО осуждает теракт, произошедший накануне в Подмосковье, и выражает соболезнования родным погибших и пострадавшим. Об этом в соцсети Х написала глава пресс-службы альянса Фарах Дахлалла.
Она подчеркнула, что НАТО безусловно осуждает такие «отвратительные преступления», которые ничто не сможет оправдать.

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они открыли огонь по зрителям, после чего устроили пожар. Последние неофициальные данные гласят, что в результате теракта погибло 150 человек. Отмечается, что они погибли от огнестрельных ранений и отравления продуктами горения.

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Офис Зеленского отрицает причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»
#нато
#россия
#теракт
#крокус сити холл
#красногорск
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Офис Зеленского отрицает причастность Киева к теракту в «Крокус Сити Холле»
23 марта 2024, 13:58

Фото: пресс-служба МО

В офисе президента Украины Владимира Зеленского даже после задержания террористов, следовавших к украинской границе, отрицают причастность Киева к теракту в подмосковном «Крокус Сити Холле».
Советник главы офиса Михаил Подоляк написал в своих соцсетях, что Украине «не имеет ни малейшего отношения к инциденту».

Накануне вечером группа террористов ворвалась в здание концертного зала «Крокус Сити Холл» и открыла огонь по зрителям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». По последним данным Следственного комитета России число погибших составляет 115 человек. При этом Telegram-канал «112» пишет уже о 150 жертвах.

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*организация признана террористической и запрещена на территории России
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#террористы
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#крокус сити холл
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Глава Узбекистана Мирзиёев выразил соболезнования семьям погибших в «Крокусе»
Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Мирзиёевым
23 марта 2024, 13:57

Фото: сайт президента Республики Узбекистан

Президент России Владимир Путин провёл телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Об этом сообщили в Кремле.
Глава Узбекистана решительно осудил теракт, который накануне произошёл в подмосковном «Крокус Сити Холле». Он попросил передать родным и близким погибших слова поддержки, а пострадавшим – скорейшего выздоровления.

Россия и Узбекистан подтвердили намерения продолжать совместную работу по борьбе с терроризмом.

Ранее Путин провёл телефонный разговор с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Россия и Белоруссия также подтвердили готовность продолжать борьбу с терроризмом.

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#крокус сити холл
#терроризм
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