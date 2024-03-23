Путин назвал 24 марта днём общенационального траура

Фото: Официальный сайт Кремля
После теракта в «Крокус Сити Холл» российский лидер Владимир Путин назначил 24 марта днём общенационального траура.
Напомним, вечером 22 марта группа вооружённых террористов ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. Они начали в упор расстреливать людей, а затем устроили пожар в здании «Крокуса». В настоящий момент известно о 143 погибших, однако, их число может увеличиться. Сотрудники МЧС продолжают разбор завалов.
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