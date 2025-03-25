«Попали под колесо Трампа»: стало известно, какая судьба ждет Гренландию

Дональд Трамп (фото: whitehouse.gov)
США пытаются переподчинить территорию Гренландии, юридически принадлежащей Королевству Дании, но которая не имеет равной Вашингтону политической силы. Об этом заявил политолог и экономист Николай Межевич, комментируя слова американского вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что Штаты готовы взять остров под свой контроль, «не взирая на вопли европейцев».
«Последние пятьсот лет Дания только и делает, что теряет свои территории и политическое влияние. Более того в датской философской и политологической мысли этот момент присутствует. Датчане характеризуют его как «размен территориального могущества на спокойную жизнь». До определенного момента у датчан это получалось. Получалось до тех пор, пока они не попали под колесо Трампа», — отметил эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.В свою очередь политолог Павел Фельдман прокомментировал другую точку интересов США — Ближний Восток. В разговоре с «Известиями» аналитик пояснил, что эскалация вокруг Ирана будет только нарастать и Штаты могут атаковать его ядерные объекты. Он отметил, что Вашингтон будет давить на Тегеран экономически, пытаясь продавить отказ от ядерной программы. Однако, считает политолог, такая политика вряд ли возымеет эффект.
«Он попытается заключить с Ираном сделку при посредничестве России. Каким бы ни оказался итоговый результат закулисного торга, американское руководство попытается продать обществу его как очередную победу своего президента. Ну а Иран продолжит наращивать свой военный потенциал», — указал Фельдман.Читайте также:
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