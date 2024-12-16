Попавшие под санкции Долина и Канделаки могли бы представлять планету – Захарова

Мария Захарова (фото: mid.ru)
Певица Лариса Долина, журналистка Тина Канделаки и чиновница София Захарова могли бы представлять нашу планету в своей сфере. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что 16 декабря Совет ЕС ввёл санкции в отношении народной артистки Ларисы Долиной, замгендиректора «Газпром-медиа» и управляющего директора «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» Тины Канделаки, главы департамента управделами президента РФ по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи Софии Захаровой и других физлиц и компаний.
Дипломат, комментируя введение 15-го пакета антироссийских санкций, отметила, что все представленные в списке лица могли бы представлять нашу планету в своей сфере, поскольку они невероятно выдающиеся профессионалы.
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Анастасия Чинкова