Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза

Западу выгодно демонизировать бывшего главу Сирии Башара Асада и распространять о нем слухи после его свержения. Об этом заявил политолог Юрий Светов, комментируя статью британской газеты Financial Times о том, что Асад якобы отправил в Москву несколько самолетов с 250 миллионами долларов наличными. По его словам, это стандартная история, которая происходит со свергнутыми главами государств.