Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла из 15-го пакета санкций Евросоюза

Патриарх Кирилл (фото: РИА Новости/Алексей Филиппов)
Венгрия добилась исключения патриарха Кирилла, постпреда России при ООН, Олимпийского комитета России и двух российских футбольных клубов из 15-го пакета санкций Евросоюза. Об этом в беседе с журналистами сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Политик подчеркнул, что в рамках новых санкционных ограничений предлагались сумасшедшие идеи. Венгрия заявила, что не поддержит введение санкций в отношении указанных граждан, ведомств и организаций России. В результате удалось добиться их исключения из нового пакета.
В понедельник, 16 декабря, совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций, куда также вошли компании и физлица из Китая, Индии, ОАЭ и Ирана, которые обвиняются в поставке России товаров двойного назначения.
Читайте также:
Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций
Евросоюз ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной
Долиной грозит потеря элитной недвижимости в Юрмале из-за санкций Евросоюза
Анастасия Чинкова