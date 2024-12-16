Совет ЕС принял 15-й пакет антироссийских санкций

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Евросоюз принял 15-й пакет санкций, внеся в чёрный список 84 физических лица и компании из России, Китая и Северной Кореи. Об этом сообщается в заявлении Совета ЕС на уровне глав МИД.
Отмечается, что ограничения ввели в отношении 54 физлиц и 30 юридических лиц, в их числе два чиновника из КНДР и несколько компаний из Китая, которых Евросоюз подозревает в поставке в РФ компонентов для беспилотников и электроники.
Также в заявлении указано, что в отношении 52 танкеров введён запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта. Европейские политики подозревают, что эти судна якобы перевозят российскую нефть, несмотря на «потолки цен», которые пыталась ввести G7.
Помимо этого в санкционные списки попали 32 компании из Индии, Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая, которые подозреваются в обходе торговых ограничений и приобретении товаров двойного назначения для России.
Кроме того, введён запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений, вынесенных российскими судами по искам, связанными с европейскими компаниями в России.
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Также в заявлении указано, что в отношении 52 танкеров введён запрет на заход в порты и доступ к ряду услуг в сфере морского транспорта. Европейские политики подозревают, что эти судна якобы перевозят российскую нефть, несмотря на «потолки цен», которые пыталась ввести G7.
Помимо этого в санкционные списки попали 32 компании из Индии, Сербии, Ирана, ОАЭ и Китая, которые подозреваются в обходе торговых ограничений и приобретении товаров двойного назначения для России.
Кроме того, введён запрет на признание и исполнение в Евросоюзе решений, вынесенных российскими судами по искам, связанными с европейскими компаниями в России.
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Анастасия Чинкова