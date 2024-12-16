Евросоюз ввёл санкции против Тины Канделаки и Ларисы Долиной

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Совет Евросоюза ввёл санкционные ограничения против журналистки и медиаменеджера Тины Канделаки и других физлиц и компаний из России. Об этом пишет ТАСС.
В документе указано, что лица, попавшие в 15-й список санкций, вовлечены в политику правительства России, которая якобы подрывает фундаментальные ценности Евросоюза путём совершения «гибридных действий».
Отмечается, что под санкции также попали политолог Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, информагентство «Африканская инициатива» и другие. Всего в списке числятся 16 человек.
16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций. В него также вошли ограничения в отношении Китая, Индии, Ирана и ОАЭ за поставки России товаров двойного назначения. Подробнее о деталях принятого документа читайте в материале «Радио 1».
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Отмечается, что под санкции также попали политолог Тимофей Бордачев, певица Лариса Долина, информагентство «Африканская инициатива» и другие. Всего в списке числятся 16 человек.
16 декабря Евросоюз принял 15-й пакет антироссийских санкций. В него также вошли ограничения в отношении Китая, Индии, Ирана и ОАЭ за поставки России товаров двойного назначения. Подробнее о деталях принятого документа читайте в материале «Радио 1».
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Анастасия Чинкова