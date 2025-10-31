Die Welt: попытка Каллас усилить свои позиции в ЕС закончилась неудачей
Политический конфликт разгорелся в руководстве Европейского союза между главой внешнеполитической службы Каей Каллас и председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Об этом пишет немецкая газета Die Welt.
Суть противостояния заключается в кадровом решении Каллас, которая предложила назначить своим ближайшим советником бывшего руководителя аппарата Еврокомиссии Мартина Зельмайра. По мнению издания, этот шаг оказался роковым, поскольку Зельмайр известен как один из самых влиятельных брюссельских чиновников и непримиримый критик фон дер Ляйен.
Реакция на предложение оказалась крайне негативной. Как отмечает издание, Каллас явно не рассчитала последствия своего решения, вызвав «ужас» как у главы Еврокомиссии, так и у представителей европейских столиц.
В итоге ни одно из крупных государств-членов ЕС не поддержало Каллас в её противостоянии с фон дер Ляйен, что фактически означало политическое поражение эстонского политика в борьбе за влияние в структурах Евросоюза.
Читайте также: