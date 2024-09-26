Президент Украины Владимир Зеленский словами о полном уничтожении в стране тепловых электростанций выпрашивает деньги у Запада. Об этом заявил военный эксперт Василий Дандыкин.
По его словам, на Украине огромное количество ТЭС, ТЭЦ и ГЭС, в том числе на Западной Украине, где не ведутся боевые действия. Часть действительно повреждённых объектов киевские власти восстанавливают, к тому же западные союзники поставляют им трансформаторы и подстанции. Это указывает на то, что Зеленский нагло врёт, пытаясь выставить Россию беспощадной и выпросить дополнительное финансирование у Запада.
Дандыкин в беседе с NEWS.ru уточнил, что станций на Украине действительно стало гораздо меньше. Но они не разрушены полностью, как на это указывает Зеленский.
Военэксперт уличил украинского президента в попытке найти выгоду: сначала он указывает на якобы успехи ВСУ на всех направлениях, а после начинает снова просить о помощи.
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Дандыкин в беседе с NEWS.ru уточнил, что станций на Украине действительно стало гораздо меньше. Но они не разрушены полностью, как на это указывает Зеленский.
Военэксперт уличил украинского президента в попытке найти выгоду: сначала он указывает на якобы успехи ВСУ на всех направлениях, а после начинает снова просить о помощи.
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Анастасия Чинкова