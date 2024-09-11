Украина столкнется с трудной зимой из-за проблем с электроэнергией, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, сообщает РБК.
По его словам, страна лишилась около половины генерирующих мощностей, что создаст серьезные трудности в обеспечении населения электричеством.
Пайатт подчеркнул, что, несмотря на финансовую помощь от западных партнеров, в том числе США, это не спасет Украину от отключений света.
Напомним, российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Пайатт подчеркнул, что, несмотря на финансовую помощь от западных партнеров, в том числе США, это не спасет Украину от отключений света.
«Украина сможет довести мощности до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем необходимо», — сказал он, предупреждая о сложностях в зимний период.Ранее аналогичный прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что грядущая зима может стать самой тяжелой для страны.
Напомним, российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.
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Елена Перлова