Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В США предсказали Украине тяжелую зиму

В США предсказали Украине тяжелую зиму

Госдеп США: Украину ждет тяжелая зима из-за отключений электроэнергии
11 сентября 2024, 05:25

Украина столкнется с трудной зимой из-за проблем с электроэнергией, заявил помощник госсекретаря США по вопросам энергоресурсов Джеффри Пайатт, сообщает РБК.
По его словам, страна лишилась около половины генерирующих мощностей, что создаст серьезные трудности в обеспечении населения электричеством.
Пайатт подчеркнул, что, несмотря на финансовую помощь от западных партнеров, в том числе США, это не спасет Украину от отключений света.



«Украина сможет довести мощности до 15 гигаватт, что на три гигаватта меньше, чем необходимо», — сказал он, предупреждая о сложностях в зимний период.
Ранее аналогичный прогноз озвучил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, отметив, что грядущая зима может стать самой тяжелой для страны.

Напомним, российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

Читайте также:

ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в ходе контрнаступления под Курском

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
#зима
#украина
#прогноз
#всу
#вс рф
США недовольны авиабазами, где ВСУ учат пилотов
РИА Новости: НКО недовольны из-за баз США, где обучают украинских пилотов F-16
11 сентября 2024, 05:44

Фото: istock/Oleh Yatskiv

Планы по расширению американских авиационных баз, где украинские пилоты обучаются пилотированию истребителей F-16, вызвали недовольство среди природоохранных и правозащитных некоммерческих организаций (НКО), а также местных жителей. Об этом сообщает РИА Новости.
В 2022 году ВВС США объявили о намерении увеличить количество военных полетов и внести изменения в использование воздушного пространства в штате Аризона. Этот план охватывает авиабазы Национальной гвардии Моррис в Тусоне, а также базы Люк и Дэвис-Монтен. Расширение учебных мощностей на этих базах стало необходимым после решения президента Джо Байдена поддержать подготовку украинских пилотов.

Однако, решение вызвало возмущение местных НКО. Организация Peaceful Gila Skies выразила опасения, что увеличение числа и высоты полетов может привести к росту шумового давления на жителей, а использование осветительных ракет и дипольных отражателей — к повышенной угрозе пожаров. Другие местные организации также подчеркнули потенциальное негативное воздействие на сообщества, включая земли коренных индейских племен.

Представитель Национальной гвардии Аризоны отметил, что база ограничена количеством студентов, инструкторов и самолетов, добавив, что помимо украинских пилотов, обучение проходят студенты из других стран.

Ранее стало известно, что американский оборонный подрядчик активно рекрутирует бывших военных летчиков для работы на авиабазе в Румынии, где также готовят пилотов ВСУ к работе с истребителями F-16. Вакансии размещены только на американских сайтах.

Читайте также:

В США предсказали Украине тяжелую зиму

В Курской области началось масштабное контрнаступление ВС РФ: что известно

Стало известно, за что бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников
#сша
#обучение
#база
#нко
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области началось масштабное контрнаступление ВС РФ: что известно
11 сентября 2024, 05:15

Фото: Минобороны РФ

В Курской области началось масштабное контрнаступление российских войск, сообщают Telegram-каналы Mash и «Военный осведомитель». По данным источников, российские военные за полтора часа выбили подразделения ВСУ из села Гордеевка и за сутки освободили более 10 км территории.
Канал Mash сообщает, что операцию в Гордеевке провели бойцы 155-й морской пехотной бригады, которые атаковали с четырех направлений: из сел Коренево, Кульбаки, Мартыновка и поселка Нечаев. В результате наступления ВСУ отступили с большими потерями.

По данным «Рыбара», за сутки ВС РФ удалось освободить два населенных пункта и завязать бои еще как минимум в двух. Часть подразделений ВСУ оказалась под угрозой окружения, и передовые группы российских войск продолжают наступление как на юг, так и на восток.

Канал «Военный осведомитель» сообщает о крайне успешной контратаке, в ходе которой были отбиты села Гордеевка, Внезапное, Викторовка и Бяхово, а также частично села Апанасовка и Снагость. Эти населенные пункты расположены в северо-западной части зоны контроля ВСУ.

Минобороны РФ пока не подтверждает значительных изменений в Курской области. В своей сводке ведомство сообщило о потерях ВСУ, составивших более 380 военнослужащих и 15 единиц бронетехники за сутки, включая два танка и 13 боевых бронированных машин.

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов отметил, что работа в регионе продолжается. По его словам, операция включает активное уничтожение техники противника с помощью БПЛА.

Читайте также:

ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в ходе контрнаступления под Курском

Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами
#минобороны рф
#бпла
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стало известно, за что бойцы ВСУ поблагодарили российских десантников
«Военкоры русской весны»: пленники ВСУ поблагодарили десантников РФ за жизнь
11 сентября 2024, 04:59

Российские десантники в Курской области взяли в плен военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны», украинцы были захвачены 10 сентября во время контрнаступления ВС России в селе Снагость.
На опубликованном видео, снятом российским бойцом, пленные выражают благодарность солдатам 1-й штурмовой роты 51-го парашютно-десантного полка ВДВ за сохранение их жизни. Они отмечают, что те, кто отказался сдаваться, был уничтожен.

Ранее в сети появились кадры штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель». На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками. Противник не успел организовать оборонительные рубежи, и десантники без потерь прорвались в центр села.

Читайте также:

ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в ходе контрнаступления под Курском

Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами
#вдв
#пленные
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Появились кадры, как российский десантник ведет восьмерых пленных бойцов ВСУ в Снагости
11 сентября 2024, 04:45

Фото: istock/Sinenkiy

В Телеграм-канале 51-го псковского гвардейского полка ВДВ появилось видео, на котором один российский десантник конвоирует восемь бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), взятых в плен в освобожденном селе Снагость в Курской области.
На кадрах видно, что один из украинских солдат ранен и его поддерживают двое побратимов, в то время как российский десантник идет неспешно сзади.

Примечательно, что украинские военнослужащие выглядят спокойно и не проявляют намерений к побегу, что предполагает, что оружие они сложили добровольно.

Напомним, что в ходе контрнаступления российские войска освободили четыре села в Курской области. В операции помимо десантников также участвовали морпехи из 155-й гвардейской бригады ТОФ.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

Читайте также:

Швейцария будет уговаривать Россию посетить саммит мира по Украине

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
#видео
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Алаудинов заявил о роли западных ЧВК в атаке ВСУ на Курскую область
Алаудинов: иностранные наемники заводили солдат ВСУ в Курскую область
11 сентября 2024, 03:59

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что представители западных частных военных компаний (ЧВК) сыграли ключевую роль в организации атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.
Алаудинов утверждает, что операция по вторжению в Курскую область была «срежиссирована» под руководством иностранцев, а ЧВК из стран НАТО непосредственно занимались доставкой украинских бойцов на российскую территорию. Об этом сообщает РИА Новости. Он добавил, что среди иностранных наемников были и военнослужащие стран НАТО, что подтверждает участие большого количества иностранных специалистов в операции.

Ранее Минобороны России сообщило о потерях ВСУ на курском направлении, заявив, что с начала вторжения в Курскую область украинские войска понесли потери более 11 400 военнослужащих.

Ранее сообщалось, что российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами.

Читайте также:

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео

Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
#нато
#всу
#вс рф
#минобороны
#чвк
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в ходе контрнаступления под Курском
«Два майора»: ВС РФ взяли в плен бойцов ВСУ в Курской области
11 сентября 2024, 03:25

Фото: istock/Diy13

Во время контрнаступления Вооруженных сил России в Курской области были взяты в плен украинские военнослужащие. Об этом сообщил Telegram-канал «Два майора».
Согласно источнику, бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) попали в плен во время освобождения нескольких населенных пунктов, включая Гордеевку, Внезапное, Викторовку и Бяхово. На данный момент Министерство обороны России официально не подтвердило эту информацию.

10 сентября сообщалось о начале масштабного контрнаступления ВС РФ в Курской области, в результате которого российские войска зашли в Гордеевку, быстро вытеснив силы ВСУ из поселения.

Ранее сообщалось, что видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт.

Читайте также:

Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
#сша
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Полковник раскрыл секрет быстрого продвижения ВС России в зоне спецоперации
Матвийчук: ускорение ВС РФ связано с изменением тактики и проблемами ВСУ
11 сентября 2024, 02:11

Фото: Минобороны РФ

Российские Вооруженные силы значительно усилили темпы наступления в зоне спецоперации. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
По его словам, ускорение связано с изменением тактики ВС РФ и проблемами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с людскими и техническими ресурсами. Матвийчук в интервью Lenta.ru. отметил, что теперь российские войска продвигаются на полтора-два километра в сутки, а иногда — до четырех. Это, по его словам, свидетельствует о прорыве оборонительных линий ВСУ в районах Покровска, Часова Яра и Угледара.

Он также указал на ежедневные сводки Минобороны, подтверждающие эти успехи. Полковник подчеркнул, что ключ к продвижению заключался в изменении тактики: российские силы отказались от лобовых атак в пользу маневров, заходов в тыл противника и использования подкопов, что позволило эффективнее разрушать оборонительные рубежи Украины.

Читайте также:

Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами

Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео

Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием
#всу
#вс рф
#минобороны
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто, когда США могут разрешить Украине ударить по России дальнобойными ракетами
Times: США могут разрешить Украине удары вглубь России в ближайшие недели
11 сентября 2024, 02:08

Фото: Минобороны РФ

США рассматривают возможность отмены запрета на удары украинских Вооруженных сил по территории России в ближайшие недели. Об этом сообщает британская газета The Times со ссылкой на источники в правительстве Великобритании.
Некоторые представители администрации США уже поддерживают такую инициативу, однако им предстоит убедить остальную часть Белого дома, включая президента Джо Байдена, в необходимости этого шага. Ожидается, что окончательное решение может быть принято до начала заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое состоится 22-23 сентября в Нью-Йорке.

Президент Байден ранее уже заявил, что рассматривается возможность предоставления Украине разрешения на использование дальнобойного вооружения для атак на российскую территорию. По данным Politico, украинские власти готовят список потенциальных целей на территории РФ, который может быть представлен американскому руководству как часть попыток снять ограничения на подобные удары.

Официального подтверждения со стороны Белого дома пока не поступало.

Читайте также:

Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео

Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ
#сша
#ограничения
#байден
#рф
#всу
#ракета
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Штурм села в Курской области российскими десантниками попал на видео
Штурм села Снагость в Курской области российскими десантниками попал на видео
11 сентября 2024, 01:50

Фото: istock/Ton Photograph

Видеозапись штурма села Снагость в Курской области российскими десантниками появилась в Telegram-канале «Военный Осведомитель».
На кадрах видно, как колонна бронетехники, возглавляемая танком и боевой машиной десанта (БМД), двигается по дороге, затем выезжает на поле и врывается в населенный пункт. Машины оснащены специальными антидроновыми козырьками.

По информации авторов канала, операцию проводили бойцы 51-го парашютно-десантного полка ВДВ. Сообщается, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не успели выстроить оборону в селе, что позволило российским десантникам прорваться в центр Снагости без потерь в технике.

Когда было снято видео, не уточняется. Ранее, 19 августа, проходила информация об освобождении Снагости от ВСУ, однако с тех пор оперативная обстановка могла измениться.

По данным различных источников, 10 сентября Вооруженные силы России начали масштабное контрнаступление в Курской области, за несколько часов освободив около десяти населенных пунктов. Официальные комментарии от Минобороны РФ по поводу операции пока отсутствуют.

Читайте также:

Байден заявил о возможности ударов ВСУ по России дальнобойным оружием

Небензя призвал ожидать некрологи западных наемников после ударов РФ по ВСУ

Западные СМИ назвали самый главный страх Зеленского
#минобороны рф
#видео
#вдв
#всу
#контрнаступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф