Зеленский признал уничтожение всех ТЭС на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский признал, что все тепловые электростанции (ТЭС) на территории страны уничтожены. Об этом он заявил в ходе выступления на Генассамблее ООН.
Глава государства подчеркнул, что на Украине уничтожены 80% энергосистемы. В связи с этим он задался вопросом, как страна будет жить дальше.
Также Зеленский добавил, что многие украинцы предстоящей зимой останутся без света в связи с этой проблемой.
В октябре 2022 года ВС России начали наносит удары по военным базам и объектам энергетики и связи на территории Украины. Такие действия войск, по словам президента РФ Владимира Путина, являются ответом на атаки ВСУ на Крымский мост и другие объекты на территории России.
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Также Зеленский добавил, что многие украинцы предстоящей зимой останутся без света в связи с этой проблемой.
В октябре 2022 года ВС России начали наносит удары по военным базам и объектам энергетики и связи на территории Украины. Такие действия войск, по словам президента РФ Владимира Путина, являются ответом на атаки ВСУ на Крымский мост и другие объекты на территории России.
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Анастасия Чинкова