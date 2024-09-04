На фоне провалов украинской армии и продвижения ВС РФ Украину может спасти только импичмент в отношении главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение в своем блоге на видеохостинге YouTube выразил экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин. Он подчеркнул, что сейчас республикой управляют неспособные спасти украинцев люди.