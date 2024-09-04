Популярность Шольца достигла антирекорда за время его пребывания на посту канцлера

Фото: сайт Кремля
Поддержка канцлера Германии Олафа Шольца достигла исторического минимума с момента его вступления в должность. Согласно опросу, проведенному социологической службой Forsa по заказу телеканалов RTL и NTV, только 23% избирателей проголосовали бы за Шольца, если бы выборы канцлера проводились прямым голосованием.
Этот показатель является наихудшим для Шольца за все время его пребывания на посту канцлера. В то же время председатель крупнейшей оппозиционной партии ФРГ, Христианско-демократического союза (ХДС), Фридрих Мерц впервые опережает Шольца, набирая 27% поддержки. Шольц потерял два процентных пункта по сравнению с предыдущей неделей, тогда как Мерц укрепил свои позиции на два процентных пункта. Примечательно, что 50% опрошенных не выбрали бы ни Шольца, ни Мерца.
Опрос также показал, что в качестве потенциального кандидата на пост канцлера от блока ХДС/ХСС наибольшую поддержку получил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст с 31%. За ним следуют премьер-министр Баварии Маркус Зёдер с 23% и Фридрих Мерц с 16%.
Кроме того, исследование, проведенное социологическим институтом INSA по заказу портала t-online, выявило еще одну проблему для Шольца. Он уступает в популярности министру обороны Борису Писториусу и сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю. Писториус лидирует с 44% голосов, в то время как Шольц получил поддержку лишь 21% опрошенных. Клингбайль также опережает Шольца: 30% респондентов выбрали его, тогда как за Шольца проголосовали 26%.
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Опрос также показал, что в качестве потенциального кандидата на пост канцлера от блока ХДС/ХСС наибольшую поддержку получил премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Хендрик Вюст с 31%. За ним следуют премьер-министр Баварии Маркус Зёдер с 23% и Фридрих Мерц с 16%.
Кроме того, исследование, проведенное социологическим институтом INSA по заказу портала t-online, выявило еще одну проблему для Шольца. Он уступает в популярности министру обороны Борису Писториусу и сопредседателю Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларсу Клингбайлю. Писториус лидирует с 44% голосов, в то время как Шольц получил поддержку лишь 21% опрошенных. Клингбайль также опережает Шольца: 30% респондентов выбрали его, тогда как за Шольца проголосовали 26%.
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Елена Перлова