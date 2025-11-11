«То, что задерживается, состоится»: Орбан высказался о саммите Путина и Трампа

11 ноября 2025, 21:53

Орбан подтвердил проведение саммита в Будапеште, но позже

Виктор Орбан (Фото: www.kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё же состоится.





Однако это произойдёт немного позже, чем планировалось. Его слова приводит телеканал ATV.





«То, что задерживается, всё равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — отметил Орбан.