«То, что задерживается, состоится»: Орбан высказался о саммите Путина и Трампа
Орбан подтвердил проведение саммита в Будапеште, но позже
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что саммит президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште всё же состоится.
Однако это произойдёт немного позже, чем планировалось. Его слова приводит телеканал ATV.
«То, что задерживается, всё равно состоится. Только не тогда, когда мы хотим, а немного позже», — отметил Орбан.По словам венгерского премьера, переговоры зашли в тупик из-за «территориального вопроса»: Россия якобы не контролирует 22% территории ДНР и пока не готова к диалогу. Орбан также вспомнил Стамбульское соглашение 2022 года, которое было близко к успеху, но в итоге «разгромлено англосаксами».