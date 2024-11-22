«Поразит цели по всей Европе»: выступление Путина на совещании с главами Минобороны и ОПК, возможности ракеты «Орешник»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин 22 ноября провел встречу с руководством Минобороны РФ и представителями ОПК. Особое внимание глава государства уделил применению ракеты «Орешник» в зоне проведения СВО. О главных заявлениях, озвученных на совещании, расскажет «Радио 1».
Тема встречи Владимира Путина с руководством Минобороны — система «Орешник»
Владимир Путин обратился к руководству Минобороны РФ и представителям ОПК и поздравил их с успешным испытанием.
«Испытания ракеты "Орешник" прошли успешно, и я вас с этим поздравляю. Мы будем продолжать испытания», — заявил президент.
Он также отметил, что "Орешник" — это не просто модернизация устаревших систем, а совершенно новая разработка, аналогичного оружия в мире пока не существует. При этом вооружение не является средством массового поражения, добавил российский лидер.
Будет ли система «Орешник» принята на вооружение армии РФ
Главком РВСН Сергей Каракаев на совещании с Путиным предложил принять комплекс "Орешник" на вооружение. Президент России поддержал предложение.
«Решение о серийном производстве "Орешника" принято и практически реализовано, ракета будет введена в состав вооружения РВСН. В процессе испытаний находятся несколько систем подобного типа, и у нас формируется целая линейка ракет средней и меньшей дальности», — сообщил глава государства.Президент также добавил, что ракета является еще одним надежным гарантом территориальной целостности России.
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада
Есть ли противодействия ракете «Орешник»
Сергей Каракаев отметил, что комплекс «Орешник» может поражать цели по всей Европе, что говорит о большой дальности и уникальности оружия. Владимир Путин, в свою очередь, завил, что комплекс «Орешник» способен атаковать цели на скорости до 2–3 км/с, и существующие системы противовоздушной обороны не могут его перехватить.
Создатели ракеты «Орешник» будут награждены
Создатели новейшей ракеты «Орешник» получат государственные награды, сообщил президент России Владимир Путин. По его мнению, работа над этой ракетной системой заслуживает особого уважения и признания.
«Создатели „Орешника“ будут представлены к госнаградам», — заявил глава государства.
Фото: iStock/Olena Bartienieva
Когда и куда был нанесен удар ракетой «Орешник»
21 ноября Владимир Путин сообщил, что ракетой «Орешник» был поражён один из крупнейших промышленных комплексов на территории Украины, известный ещё со времён Советского Союза, который продолжает производить ракетную технику. Ранее СМИ сообщали, что речь идет о предприятии «Южмаш».
Путин отметил, что решение о дальнейшем развертывании ракет будет зависеть от действий США и их союзников.
«Объекты для поражения в ходе будущих испытаний наших ракетных комплексов будут определяться в зависимости от угроз безопасности России», — заявил он.
Президент также подчеркнул, что в случае подготовки ударов с использованием систем «Орешник» по целям на Украине Россия заранее уведомит мирных жителей и призовет граждан покинуть опасные зоны, так как «средств противодействия такому оружию на сегодняшний день не существует».
Читайте также:
Путин поздравил руководство Минобороны с успешным испытанием ракеты «Орешник»
ВС РФ ударили по Украине новейшей ракетой «Орешник»: для каких стран опасно оружие, в чем его неуязвимость, реакция Запада
«Пугающая эскалация»: Шольц оценил удар российским «Орешником»
Анастасия Хохлова