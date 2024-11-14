Порошенко предупредил о риске потери западной помощи после одного шага Зеленского

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)
Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил опасения, что обещанная Владимиром Зеленским выплата по тысяче гривен украинцам может привести к прекращению западной помощи, передает РИА Новости.
На срочном брифинге Порошенко отметил, что такой шаг власти воспринимается как попытка «купить голоса», что может разочаровать западных партнеров и лишить Киев поддержки.
Порошенко также заявил, что украинская власть сейчас больше сосредоточена на предстоящих выборах, чем на победе в конфликте. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выборы на Украине пройдут после завершения военного конфликта.
В октябре Зеленский обещал программу, которая будет ощутима для каждой семьи, — выплату в размере тысячи гривен.
Это вызвало бурные реакции среди населения, а издание «Страна.ua» отметило ироничные комментарии и видеоролики, в которых украинцы оценивают жизнь на «вовину тысячу».
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Порошенко также заявил, что украинская власть сейчас больше сосредоточена на предстоящих выборах, чем на победе в конфликте. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выборы на Украине пройдут после завершения военного конфликта.
В октябре Зеленский обещал программу, которая будет ощутима для каждой семьи, — выплату в размере тысячи гривен.
Это вызвало бурные реакции среди населения, а издание «Страна.ua» отметило ироничные комментарии и видеоролики, в которых украинцы оценивают жизнь на «вовину тысячу».
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Мария Моисеева