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Порошенко предупредил о риске потери западной помощи после одного шага Зеленского

Порошенко: обещанные выплаты Зеленского могут стоить Украине западной поддержки
Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Петр Порошенко (Фото: РИА Новости/Стрингер)

Бывший президент Украины Петр Порошенко выразил опасения, что обещанная Владимиром Зеленским выплата по тысяче гривен украинцам может привести к прекращению западной помощи, передает РИА Новости.
На срочном брифинге Порошенко отметил, что такой шаг власти воспринимается как попытка «купить голоса», что может разочаровать западных партнеров и лишить Киев поддержки.

Порошенко также заявил, что украинская власть сейчас больше сосредоточена на предстоящих выборах, чем на победе в конфликте. Ранее глава офиса президента Андрей Ермак сообщил, что выборы на Украине пройдут после завершения военного конфликта.



В октябре Зеленский обещал программу, которая будет ощутима для каждой семьи, — выплату в размере тысячи гривен.

Это вызвало бурные реакции среди населения, а издание «Страна.ua» отметило ироничные комментарии и видеоролики, в которых украинцы оценивают жизнь на «вовину тысячу».

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#президент
#жизнь
#власть
#зеленский
#киев
#украина
Шольца высмеяли в бундестаге за его слова о бюджете Германии
Focus Online: Шольц вызвал смех, заявив о грамотном обращении ФРГ с деньгами
14 ноября 2024, 04:06

Фото: iStock/bluejayphoto

Выступление канцлера Германии Олафа Шольца в Бундестаге, где он заявил, что Германия «хорошо обращается со своими деньгами», вызвало громкий смех среди парламентариев, передает издание Focus Online.
Эта реакция связана с недавним решением Федерального конституционного суда (ФКС), который признал незаконным перераспределение кабинетом министров €60 млрд из бюджета 2021 года. Средства, первоначально выделенные для борьбы с пандемией, были перенаправлены на климатические проекты, что спровоцировало бюджетный кризис в стране.

Бюджетная дыра в €17 млрд, образовавшаяся в бюджете на 2024 год, уже сказалась на планах на 2025 год. В результате правящая коалиция, включающая Социал-демократическую партию, «зеленых» и Свободную демократическую партию, столкнулась с серьезными разногласиями.

На фоне кризиса Шольц также уволил министра финансов Кристиана Линднера, что усугубило напряженность в правительстве.

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#кризис
#германия
#шольц
#фрг
#правительство
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«Это утопия»: Нобелевский лауреат раскритиковал политику президента Аргентины
Нобелевский лауреат Робинсон: политика Милея приведет Аргентину к катастрофе
14 ноября 2024, 03:19

Фото: iStock/Aleksandr_Vorobev

Нобелевский лауреат по экономике Джеймс Робинсон считает, что политика президента Аргентины Хавьера Милея является утопической и ведет страну к катастрофе.
«Его политика нереалистична и полностью рассинхронизирована с обществом», — заявил он РИА Новости, отметив, что сам Милей называет свои идеи утопичными.
Робинсон считает, что экономический кризис в Аргентине — это не структурная проблема, а результат политической нестабильности. По его мнению, Аргентина должна преодолеть внутренние разногласия, связанные с давним разделением на перонистов и антиперонистов.

Он отметил, что последнее правительство перонистов под руководством Альберто Фернандеса потеряло доверие из-за коррупции и некомпетентности.

После инаугурации 10 декабря Милей ужесточил контроль над государственными расходами и урезал доходы, что помогло сдержать инфляцию, но привело к рецессии и ослаблению промышленности.

Робинсон связывает бедность и неравенство в Латинской Америке с наследием колониализма и концентрированной экономикой, где природные ресурсы контролируются элитой.

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#политика
#правительство
#кризис
#доходы
#бедность
#аргентина
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Захарова прокомментировала заявление Борреля о превращении ЕС в военный блок НАТО
14 ноября 2024, 02:30

Мария Захарова (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что предсказания о превращении Евросоюза в военный блок сбылись, комментируя высказывания главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
В своем Telegram-канале Захарова отметила, что слова Борреля о трансформации «экономического Евросоюза» в военную структуру, поддерживающую НАТО, подтвердили прежние прогнозы.

«Сбылись наши прогнозы. Пропал дом», — написала Захарова.
Боррель ранее заявил, что ЕС должен срочно адаптироваться и стать военным блоком на фоне смены власти в США. Он призвал к амбициозным шагам для усиления военной роли Евросоюза.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США 5 ноября, где он набрал более 310 голосов выборщиков, перспективы европейской военной структуры стали особенно актуальными. Инаугурация нового президента состоится 20 января.

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#сша
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#нато
#жозеп боррель
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Лидер французской партии «Национальное объединение» может сесть в тюрьму
BFMTV: Ле Пен грозит тюремный срок и запрет на участие в выборах на пять лет
14 ноября 2024, 01:16

Фото: iStock/liveostockimages

Парижская прокуратура потребовала приговорить лидера партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен к пяти годам лишения свободы и запретить ей избирательные права на такой же срок.
Кроме того, Ле Пен грозит штраф в размере €300 тыс. Об этом сообщил телеканал BFMTV, отмечая, что дело связано с обвинениями в фиктивном найме парламентских помощников в Европарламенте.

Ле Пен, которая планирует участвовать в президентских выборах 2027 года, отвергает все обвинения и считает их попыткой разрушить партию.

По версии следствия, через фиктивный найм ассистентов была организована схема присвоения средств ЕС. Среди подозреваемых также числятся мэр Перпиньяна Луи Алио и бывший вице-председатель «Национального объединения» Брюно Голльниш.

Процесс по делу начался 30 сентября, а приговор может быть вынесен в начале следующего года, сообщает газета Le Monde.

Расследование по этому делу началось десять лет назад после того, как Европейское бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF) потребовало от Ле Пен возместить €339 тыс. Политика обвиняют в том, что она выплачивала зарплату из фондов ЕС своему секретарю Катрин Гризе и охраннику Тьерри Лежье, работавшим на её партию.

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#франция
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В Белом доме ответили на вопрос о передаче Байденом Трампу секретных данных
Белый дом: доверительная встреча Байдена и Трампа прошла без секретных данных
14 ноября 2024, 00:22

Фото: iStock/YayaErnst

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге, что действующий президент США Джо Байден не передавал секретные данные своему преемнику Дональду Трампу во время их встречи.
На брифинге Жан-Пьер отметила, что разговор прошел в доверительной и содержательной атмосфере.

Также известно, что оба лидера проигнорировали вопросы журналистов по теме Украины. Во время встречи в Белом доме шум в зале привлек внимание Байдена и Трампа; в ответ на это Трамп лишь пожал плечами. После этого представителей прессы попросили покинуть помещение.

Несмотря на игнорирование вопросов, Байден подчеркнул в разговоре с Трампом, что поддержка Украины остается приоритетом для национальной безопасности США.

Ранее «Радио 1» сообщало о прибытии Дональда Трампа в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти. Подробнее читайте в нашем материале.

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Стало известно, что окружение Трампа устало от поведения Маска
#сша
#президент
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#джо байден
#трамп
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Стало известно, что окружение Трампа устало от поведения Маска
NBC: окружение Трампа раздражено, что Маск ведет себя как сопрезидент США
13 ноября 2024, 23:49

Фото: iStock/lucky-photographer

Илон Маск ведет себя как сопрезидент США, активно продвигая идеи Дональда Трампа для его второго президентского срока, передает телеканал NBC со ссылкой на источники из окружения политика.
«Он действует так, будто имеет равное влияние с президентом, и делает это заметным», — сообщил один из приближенных к политическому кругу Трампа.
Маск приписывает себе значительную роль в успехе Трампа на выборах, что вызывает раздражение в окружении президента.

Трамп, ранее объявив о победе на выборах 5 ноября над вице-президентом Камалой Харрис, заявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, призванное бороться с бюрократией и повышать эффективность работы правительства.

Новое учреждение, по словам Трампа, будет тесно сотрудничать с Административно-бюджетным управлением Белого дома, чтобы провести широкую структурную реформу. Цель реформ — создание более компактного и эффективного правительства к 4 июля 2026 года, когда США отметят 250-летие Декларации независимости.

Республиканцы, помимо победы на президентских выборах, также укрепили свои позиции в Сенате и, возможно, получат контроль над Палатой представителей. Инаугурация Трампа запланирована на 20 января 2025 года.

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#сша
#бизнесмен
#контроль
#илон маск
#дональд выборы
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ZDF: В бундестаг направлено ходатайство о запрете партии «Альтернатива для Германии»
13 ноября 2024, 22:49

Фото: istockphoto/ arsenisspyros

В бундестаг направили ходатайство, согласно которому партия «Альтернатива для Германии» будет запрещена. Документ подписали 112 депутатов, информирует телеканал ZDF.
Группа парламентариев во главе с депутатом ХДС Марко Вандервицем недавно отдала президенту бундестага свое предложение о запрете партии. Вандервиц отметил, что в связи с предстоящими выборами обсуждение и голосование по данному ходатайству нужно завершить до окончания текущих полномочий бундестага и до того, как начнутся досрочные выборы в феврале. Депутат надеется, что в случае положительного голосования Конституционный суд получит необходимую правовую базу для дальнейшего рассмотрения инициативы.

Сейчас неизвестно, будет ли инициатива включена в повестку дня бундестага.

Ранее Вице-канцлер Германии и министр экономики и защиты климата Роберт Хабек, который представляет партию «Зеленых», заявил о распаде правящей коалиции, известной как «Светофор». Это произошло из-за цветовой символики партий.

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#суд
#выборы
#голосование
#депутат
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Дональд Трамп прибыл в Белый дом на встречу с Байденом по передаче власти
13 ноября 2024, 19:55

Фото: istockphoto.com/ru/lucky-photographer

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп прибыл в Белый дом для встречи с действующим главой государства Джо Байденом. Об этом информирует РИА Новости.
Данная встреча станет первой после президентских выборов в США, по итогам которых республиканец одержал победу. Предполагается, что в рамках встречи политики обсудят процесс передачи власти и иные вопросы.

Согласно информации источника, Байден и Трамп отметили важность мирной передачи власти. Встреча в Овальном кабинете является неким символическим шагом, который подчеркивает необходимость соблюдения демократических процедур в Соединенных Штатах.

Напомним, Дональд Трамп набрал 312 голосов выборщиков против 226 у соперницы Камалы Харрис. Официально в должность президента США Трамп вступит 20 января 2025 года.

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#сша
#президент
#дональд трамп
#пост
#встреча
#джо
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Песков обратил внимание на способность Киргизии самостоятельно удерживать порядок в стране
13 ноября 2024, 19:11

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверил, что руководство Киргизии может самостоятельно предотвратить революцию в республике, информирует ТАСС.
«Мы убеждены, что руководство Киргизии обладает всем необходимым для того, чтобы обеспечивать порядок и законность в стране», — подчеркнул Дмитрий Песков, комментируя новости о задержании на территории республики группы лиц, которые планировали насильственным путём захватить власть.

Пресс-секретарь российского лидера также отметил, что Кремль находится на связи с киргизской стороной.

«По линии силовиков идут постоянные контакты. Поэтому наши представители получают информацию», — добавил Песков.

12 ноября МВД Киргизии рассказало, что задержана группировка из шести человек во главе с экс-заместителем генпрокурора Адылом уулу Кубаном. Задержанные хотели инициировать массовые беспорядки и насильственным путём захватить власть.

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