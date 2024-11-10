Профессор Качановский: Зеленского уберут от власти после победы Трампа на выборах

Владимир Зеленский
Владимира Зеленского уберут от власти после победы Дональда Трампа на выборах президента США. Об этом заявил профессор Оттавского университета Иван Качановский на своей странице в соцсети Х. По его мнению, против киевского лидера выступят как украинцы, так и элиты.
«С высокой вероятностью Зеленского уберут <...> после победы Трампа на выборах», — написал он.Качановский отметил, что Зеленским недовольны как простые граждане Украины, так и власти. По мнению профессора, его предадут даже люди из самого близкого круга.
Ранее арестованный депутат Верховной рады Александр Дубинский заявлял, что Владимир Зеленский подставил победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, когда продлил военное положение на Украине в день голосования 5 ноября. По его словам, такое решение серьезно помешало Трампу, который обещал урегулировать украинский конфликт «за один день».
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