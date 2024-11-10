Профессор Качановский: Зеленского уберут от власти после победы Трампа на выборах

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп заявил, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Об этом он написал в своей соцсети Truth Social. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.