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Экс-президент Украины Петр Порошенко призвал страны Европы передать Украине необходимое вооружение, высказав свою позицию в интервью Figaro.
По его утверждению, обстановка на передовой значительно отличается от того, что сообщают киевские власти. Политик отметил, что правительство Украины «смотрит на мир сквозь розовые очки».
Он отметил, что из-за этого население не осознает необходимость новой мобилизации, а также сталкивается с арестами участников протестов, что ведет к панике и массовому оттоку граждан из страны.
Порошенко также подчеркнул, что у Вооруженных сил Украины иссякают боеприпасы, что представляет собой серьезную проблему для украинской армии. Он выразил мнение, что европейские страны должны предоставить Украине всё необходимое вооружение без каких-либо условий.
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Он отметил, что из-за этого население не осознает необходимость новой мобилизации, а также сталкивается с арестами участников протестов, что ведет к панике и массовому оттоку граждан из страны.
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Артем Кузьмин