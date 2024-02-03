Порошенко призвал Европу передать Украине все необходимое оружие

Полная выкладка фрагментов разбившегося в Белгородской области самолета Ил-76 не требуется, так как данные из черных ящиков и экспертиза однозначно устанавливают факт атаки при помощи системы «Patrio». Об этом сообщил представитель экстренных служб в заявлении для РИА Новости.