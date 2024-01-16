Порошенко устроил разборки со скандальным депутатом Безуглой на заседании Рады

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Бывший президент Украины Пётр Порошенко устроил скандал на заседании Верховной рады. Об этом сообщают украинские издания.
Отмечается, что прибывший в парламент Порошенко обнаружил на своём месте депутата Марьяну Безуглую. Он поспешил прогнать женщину со своего места и учинил скандал.
Также сообщается, что в Верховной раде вновь не затронули вопрос отзыва Безуглой с должности заместителя главы комитета по национальной безопасности.
Ранее Безуглая, неоднократно выступавшая с критикой в адрес главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, заявила, что выходит из правящей партии президента Владимира Зеленского «Слуга народа».
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Также сообщается, что в Верховной раде вновь не затронули вопрос отзыва Безуглой с должности заместителя главы комитета по национальной безопасности.
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Анастасия Чинкова