Порошенко заявил, что Украина плохо помогает ВСУ

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Украина уделяет очень мало внимания потребностям ВСУ. Такое заявление сделал бывший президент Украины Петр Порошенко в рамках заседания Верховной Рады.
Он обвинил парламентариев в том, что они не учитывают самые острые вопросы при работе над повесткой дня в Раде.
Он также остался недоволен работой правительства Украины по строительству оборонительных линий для ВСУ. По его словам, в эксплуатацию будет введено не более 10% из них.
Кроме того, он заявил, что украинский парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.
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«Я вернулся с Востока, где десять бригад получили от нас то, что не дает государство. Так вот: земля горит на всем протяжении — от Купянска аж до Херсона», — рассказал Порошенко депутатам.
Кроме того, он заявил, что украинский парламент теряет свою контрольную конституционную функцию.
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Элина Позднякова