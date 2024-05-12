Военные преступления не имеют срока давности: Пушилин о судьбе Порошенко и Зеленского

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украинский лидер Владимир Зеленский и экс-президент Украины Пётр Порошенко являются военными преступниками, об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в интервью для РИА Новости.
Напомним, ранее карточки Зеленского и Порошенко появились в базе розыска Министерства внутренних дел РФ, однако, позже они пропали с сайта ведомства.
По словам главы Донецкой Народной Республики, эти люди являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.
Читайте также:
Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина
«Есть поставки, но не те объемы»: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада
Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
По словам главы Донецкой Народной Республики, эти люди являются военными преступниками, а военные преступления не имеют срока давности.
«Если приняты такие решения, если так согласно российскому законодательству, то так тому и быть», — заявил Пушилин, отвечая на вопрос агентства о том, остаётся ли Зеленский в розыске.
Читайте также:
Ты всё ещё слуга урода: Зеленский возомнил себя царём, посмотрев инаугурацию Путина
«Есть поставки, но не те объемы»: Зеленский пожаловался на недостаточную помощь Запада
Зеленский внёс в Верховную раду проекты о продлении военного положения и мобилизации
Евгения Парфентьева