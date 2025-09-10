«Порядочный человек»: Алла Пугачева поделилась мнением о Джохаре Дудаеве

10 сентября 2025, 20:06

Алла Пугачева в интервью назвала Джохара Дудаева порядочным человеком

Фото: iStock/Илья Питалев

Певица Алла Пугачева заявила, что знала ичкерийского лидера Джохара Дудаева, и назвала его «приличным и порядочным человеком». Она также выразила сожаление, что не смогла предотвратить его гибель.





Примадонна дала первое интервью после своего отъезда из России в 2022 году. Ее собеседницей стала журналист Екатерина Гордеева*.

«Особенно первая чеченская война мне запомнилась, потому что я знала Джохара Дудаева: настолько был приличный, порядочный, интеллигентный человек. Она (жена Дудаева — прим. ред.) звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Стыдно ей привет передать до сих пор. Алла Федоровна, прошу прощения, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Джохар был жив», — сказала артистка.