Алла Пугачева дала первое интервью после отъезда из России

10 сентября 2025, 18:48

Алла Пугачева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Алла Пугачева впервые после отъезда из России в 2022 году дала интервью, в котором объяснила свой поступок. Накануне она стала гостьей YouTube-канала «Скажи Гордеевой»*.





Ранее Примадонна рассказывала, что изначально отправлялась на лечение в Израиль и позже планировала вернуться в Россию. Однако вскоре после ее отъезда некоторые начали говорить, что без артистки в стране «очистился воздух».



В самом начале беседы певица призналась, что иногда просматривает новости о себе в интернете, но не зацикливается на них. Спустя долгое время она решила прервать молчание и ответить хейтерам. Звезда заверила, что довольна своей жизнью за границей.

«Кому-то, может быть, будет неприятно это слышать, но я довольна своей жизнью. Может быть, поэтому я и даю интервью, чтобы ответить на дурацкие сплетни, мифы. Если есть вопросы, я на них отвечу. Мало ли что завтра. Пусть останется документ для людей. И раз такие мысли появились, понятно почему, расскажу все, так и быть. Я хочу, чтобы дети знали правду и о папе, и о маме», — высказалась знаменитость.