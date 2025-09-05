Автограф Пугачёвой на туалетной бумаге продают за 1 рубль

05 сентября 2025, 06:18

Максим Галкин* и Алла Пугачева (Фото: Instagram**@maxgalkinru)

Бывшая поклонница Аллы Пугачёвой выставила на продажу автограф певицы, оставленный на туалетной бумаге, за символическую цену в 1 рубль. По словам продавщицы, автограф был получен в ресторане много лет назад, когда под рукой не оказалось других предметов для подписи.





Необычное объявление появилось на одном из популярных сайтов, где женщина предлагает приобрести рулон туалетной бумаги с автографом Аллы Пугачёвой всего за 1 рубль. В описании лота продавщица пояснила:





«Отдам автограф Пугачёвой. Когда-то давно в ресторане певица оставила мне его на память. Тогда ничего поблизости, кроме туалетной бумаги, не было. Сейчас он мне уже не актуален. Выбрасывать не хочу, вдруг ее еще кто-то слушает».