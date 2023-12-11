Посла Дании вызвали в российский МИД

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Министерство иностранных дел РФ вызвало посла Дании Якоба Хеннингсена из-за его «провокационных высказываний» о деятельности иностранных компаний в России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что представители российского министерства указали датскому послу на то, что высказанное им мнение об экономике и правовых основах России недопустимо и может восприниматься как попытка вмешательства во внутренние дела страны.
В ведомстве уточнили, что посол Дании в России активно высказывался во время интервью в датских средствах массовой информации.
Ранее сообщалось, что российского посла вызвали в МИД Великобритании. Причиной для такого шага стало якобы вмешательство России в политические дела Британии.
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Посла РФ вызвали в британский МИД из-за «российского вмешательства»
В ведомстве уточнили, что посол Дании в России активно высказывался во время интервью в датских средствах массовой информации.
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Анастасия Чинкова