Посла Германии вызвали в МИД РФ

Фото: iStock/vlad_karavaev
Посла Германии в Москве Александра Ламбсдорффа вызвали в МИД России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что причиной вызова стали переговоры германских офицеров об атаках на Крымский мост.
Ранее сообщалось, что начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС Герхартцем и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштейдте в течение 40 минут разговаривали о готовящихся атаках на Крымский мост. Они обсуждали, какое оружие лучше применить для нанесения ударов по российским объектам.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев позднее прокомментировал данную информацию, заявив, что Германия готовится к войне с Россией.
Читайте также:
Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
Ранее сообщалось, что начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, инспектор ВВС Герхартцем и сотрудники центра воздушных операций космического командования Фенске и Фроштейдте в течение 40 минут разговаривали о готовящихся атаках на Крымский мост. Они обсуждали, какое оружие лучше применить для нанесения ударов по российским объектам.
Читайте также:
Германия собралась бомбить Крымский мост: расшифровка секретной встречи немецких офицеров
Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией
Алексей Пушков: Германия позабыла уроки Великой Отечественной войны
Анастасия Чинкова