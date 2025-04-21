Названо неожиданное последствие торговой войны с США для Китая

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Экономика Китая продолжает расти вопреки тарифам, наложенным президентом США Дональдом Трампом. Об этом заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. По его словам, рост китайской экономики лишь замедлился, но никаких рисков рецессии нет.
«Китайская экономика продолжает расти. Американская экономика, по очень многим прогнозам, находится на грани риска перехода в стадию рецессии. <…> В целом китайский экспорт на мировой рынок сократится не на две трети, как в Америке, а, может, на 10%. Опять же это не выглядит как что-то, что способно уничтожить Китай, по крайней мере, в среднесрочной перспективе», — поделился эксперт в разговоре с «Известиями».В то же время профессор Академии труда и социальных отношений, политолог Павел Фельдман прокомментировал заявление Госдепа о том, что в Париже с воодушевлением услышали контуры предложений США по Украине. В беседе с RT он объяснил, что главное желание европейских политиков заключается в том, что американцы не бросили их один на один с Москвой. При этом аналитик подчеркнул, что европейцы до сих пор не отказались от идеи разместить свои воинские контингенты на территории Украины.
«Без американского участия реализовать этот проект невозможно. По всей видимости, европейцам удалось убедить команду американского лидера Дональда Трампа в необходимости допустить их к переговорному процессу», — обратил внимание Фельдман.Читайте также:
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