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Бондаренко: уступка РФ территорий может привести к бунту на Украине

Фото: iStock/Silent_GOS

Фото: iStock/Silent_GOS

По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в случае уступок России территорий Украина рискует столкнуться с бунтом внутри страны. Об этом эксперт заявил в эфире канала Politeka.
«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — заявил Бондаренко.

По словам политолога, территориальный вопрос будет самым сложным в процессе урегулирования украинского конфликта.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сказал о необходимости ввести режим полного прекращения огня, что должно стать первым шагом к длительному миру.

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#запорожская область
Зеленский: необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта
21 апреля 2025, 23:26

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)

Владимир Зеленский заявил, что необходимо установить постоянное перемирие в зоне украинского конфликта. Об этом глава киевского режима сказал в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале.
«Именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надежному и длительному миру», — заявил Зеленский.

Глава киевского режима указал на то, что пасхальное перемирие показало, что данный вариант возможен. В этот период на Украине ни разу не объявляли воздушную тревогу.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня.

При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть запрет на удары по объектам гражданской инфраструктуры.

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Standard: премьер Британии Стармер призвал РФ к прекращению огня
21 апреля 2025, 23:14

Фото: iStock/Ruma Aktar

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня после пасхального перемирия с Украиной. Об этом сообщает The Standard.
«Великобритания поддерживает призывы Украины к России взять на себя обязательство о полном прекращении огня», — заявил премьер.

Ранее Минобороны РФ сообщало о 4900 нарушениях со стороны киевского режима во время пасхального перемирия. В ответ на это официальный представитель российского МИДа Мария Захарова заявила, что Украина бездарно не использует шансы, которые ей дает международное сообщество вместе с Россией.

При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность обсудить мораторий на запрет ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

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В Белом доме высказались о поиске нового министра обороны США
Белый дом опроверг сообщения о поиске нового министра обороны США вместо Хегсета
21 апреля 2025, 21:55

Фото: iStock/Vacclav

Белый дом опроверг сообщения СМИ о якобы начавшемся поиске нового министра обороны США на замену действующему главе Пентагона Питу Хегсету. Американская администрация в соцсети X назвала информацию фейковой.
Ранее портал NPR со ссылкой на собственные источники писал, что Белый дом решил найти нового кандидата на пост министра обороны США после череды скандалов вокруг Пита Хегсета.
«Неверно. Фейковые новости!» — говорится в комментарии к публикации портала.
До этого западные СМИ сообщали о нескольких утечках секретных данных с участием главы Пентагона Хегсета, в том числе информации из закрытого группового чата в мессенджере Signal, где обсуждались планируемые авиаудары по Йемену.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявляла, что президент США Дональд Трамп «решительно поддерживает» Хегсета, который проделывает «колоссальную работу» на посту главы американского Минобороны.

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Путин подписал закон, ратифицирующий договор о сотрудничестве с Ираном
21 апреля 2025, 15:17

Фото: iStock/simpson33

Президент России Владимир Путин подписал закон, который ратифицирует договор с Ираном о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Соответствующий документ есть на сайте официального опубликования правовых актов.
Договор был подписан 17 января 2025 года во время визита президента Ирана Масуда Пезешкиана в Москву.

Согласно документу, Россия и Иран будут углублять и расширять отношения во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплять сотрудничество в области безопасности и обороны, а таже координировать действия на региональном и глобальном уровнях.

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Политолог объяснил, как будут возвращаться в РФ западные бренды
Политолог Орлов: западные бренды хотят вернуться в Россию без лишнего шума
21 апреля 2025, 10:47

Фото: iStock/Sorapop

Западные бренды хотят вернуться в Россию, но без лишнего информационного освещения своего возвращения, заявил директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. По его словам, много брендов остались в РФ, выпуская продукцию под другим брендом, или поставляя ее параллельным импортом.
«Западные компании, в том числе IKEA, для которой Россия была важным рынком, естественно, хотят вернуться. Но большинство будет пытаться сделать это без лишнего шума, попробовав договориться об условиях возвращения с нашими регуляторами тет-а-тет», — отметил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь главный инвестор Universa Investments Марк Шпитцнагель отметил, что мировой рынок может потрясти большой кризис, так как на фондовом рынке США ожидается обвал на 80%. Как передает Pravda.Ru, он назвал текущие распродажи «вытряхиванием людей» и сказал, что это даже не армагеддон, а начало подготовки к лопанию «пузыря».
«Поэтому самое время думать о диверсификации. Инвестор-миллиардер Рэй Далио, например, советует держать в портфеле 10-15% золота — это надежная финансовая гавань. За последний год золото подорожало на 35%, и есть куча способов вложиться: ETF, акции золотодобытчиков, слитки, или даже золотой IRA», — говорится в материале.
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