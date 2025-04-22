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По словам украинского политолога Константина Бондаренко, в случае уступок России территорий Украина рискует столкнуться с бунтом внутри страны. Об этом эксперт заявил в эфире канала Politeka.
«Если следующий президент подпишет определенный мирный договор, которым он признает новую границу, то, соответственно, я думаю, это может привести к очень серьезному внутреннему противостоянию внутри Украины, вплоть до определенного бунта и противостояния между как регионами, так и политическими партиями», — заявил Бондаренко.
По словам политолога, территориальный вопрос будет самым сложным в процессе урегулирования украинского конфликта.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сказал о необходимости ввести режим полного прекращения огня, что должно стать первым шагом к длительному миру.
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Иван Мусатов