Зеленский: необходимо постоянное перемирие в зоне конфликта

Владимир Зеленский (Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев)
Владимир Зеленский заявил, что необходимо установить постоянное перемирие в зоне украинского конфликта. Об этом глава киевского режима сказал в видеообращении, опубликованном в личном telegram-канале.
«Именно прекращение огня — реальное, длительное — должно стать первым шагом к надежному и длительному миру», — заявил Зеленский.
Глава киевского режима указал на то, что пасхальное перемирие показало, что данный вариант возможен. В этот период на Украине ни разу не объявляли воздушную тревогу.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал Россию к полному прекращению огня.
При этом президент РФ Владимир Путин выразил готовность рассмотреть запрет на удары по объектам гражданской инфраструктуры.
Читайте также:
Орбан: Приём Украины в Евросоюз даст Киеву карт-бланш на бесконечную войну
NYP: Союзники Киева хотят согласовать план прекращения огня на встрече в Лондоне
Раскрыто заманчивое предложение США для РФ за сотрудничество по Украине
Иван Мусатов