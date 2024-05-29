Посла Мексики вызвали в МИД России

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Посла Мексики Вильегаса Мехиаса вызвали в МИД России из-за участившихся случаев недопуска российских граждан на рейсы в республику. Об этом сообщил глава консульского департамента МИД Алексей Климов в беседе с ТАСС.
Как утверждает собеседник издания, в разговоре было отмечено, что подобные инциденты «ни в коем случае не должны оказывать негативное влияние на все возрастающий туристический поток россиян в Мексику».
Напоним, в конце апреля замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что граждан России не пускают на рейсы авиакомпании Turkish Airlines в Мексику из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Он отметил, что Россия, «не пытаясь ничего приукрасить или как-то смягчить», прорабатывает эту ситуацию со всеми вовлеченными сторонами.
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