В Молдавии задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Лунгу

Фото: iStock/Iuri Gagarin
В Кишиневе задержали вернувшегося из РФ лидера оппозиции от «Шанса» Алексея Лунгу.
Об этом рассказала депутат парламента Молдавии Ирина Лозован, пишет ТАСС. По ее словам, у Лунгу забрали паспорт, причины пока неясны. По данным Таможенной службы республики, Лунгу задержан для досмотра.
Месяц назад в аэропорту Кишинева задержали политиков из Молдавии, которые вернулись со съезда представителей оппозиции в Москве.
Также лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что во время допроса сотрудники Службы информации и безопасности пригрозили ей уголовной ответственностью за посещение РФ.
Читайте также:
Украинцы бросают машины у границы и уходят пешком в Молдову
Шор заявил о незавидной судьбе Молдавии, которую стране уготовила Санду
В Молдавии призвали голосовать против вступления страны в Евросоюз
Месяц назад в аэропорту Кишинева задержали политиков из Молдавии, которые вернулись со съезда представителей оппозиции в Москве.
Также лидер оппозиционной партии «Возрождение» Наталья Параска рассказала, что во время допроса сотрудники Службы информации и безопасности пригрозили ей уголовной ответственностью за посещение РФ.
Читайте также:
Украинцы бросают машины у границы и уходят пешком в Молдову
Шор заявил о незавидной судьбе Молдавии, которую стране уготовила Санду
В Молдавии призвали голосовать против вступления страны в Евросоюз
Алёна Самарева