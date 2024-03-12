Посла США вызвали в МИД Венгрии после слов Байдена об Орбане

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Глава МИД Венгрии Петер Сийярто вызвал в министерство американского посла Дэвида Прессмана из-за высказываний президента США Джо Байдена в адрес премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, которые сильно осложняют отношения между государствами.
Ранее Байден, комментируя встречу Орбана с бывшим президентом США Дональдом Трампом, заявил, что венгерский премьер якобы «не думает, что демократия работает, и ищет диктатуры». В ответ Орбан призвал не переоценивать точность высказывания американского президента.
Сийярто отметил, что венгерские власти не обязаны выслушивать ложь, даже если она поступает от президента США. В связи с этим в МИД был вызван посол, которого попросили предоставить точные сведения о том, когда и где Орбан произносил такие слова.
По словам Сийярто, разумного ответа от Прессмана не поступило, поскольку очевидно, что Орбан не делал таких заявлений.
Также министр подчеркнул, что позиция США о якобы активном построении диктатуры в Венгрии, значительно осложняет двусторонние отношения. Заявление Байдена оскорбило не Орбана и не правительство, а всю страну.
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Сийярто отметил, что венгерские власти не обязаны выслушивать ложь, даже если она поступает от президента США. В связи с этим в МИД был вызван посол, которого попросили предоставить точные сведения о том, когда и где Орбан произносил такие слова.
Также министр подчеркнул, что позиция США о якобы активном построении диктатуры в Венгрии, значительно осложняет двусторонние отношения. Заявление Байдена оскорбило не Орбана и не правительство, а всю страну.
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Анастасия Чинкова