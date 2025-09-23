Трамп заявил, что Лондон якобы стремится перейти «на законы шариата»
Президент США обвинил Лондон в попытке перейти «на законы шариата»
Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Лондон, по его мнению, хочет перейти на законы шариата. Он критиковал иммиграционную политику в Европе и отметил, что британская столица сильно изменилась под руководством «ужасного мэра», имея в виду Садика Хана.
Трамп утверждал, что подобные изменения недопустимы для других стран.
«Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — отметил глава Белого дома.Мэр Лондона Садик Хан на своей странице в X* призвал игнорировать критику и опубликовал изображение с аргументами, почему Лондон остаётся «лучшим городом в мире».