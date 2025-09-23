Трамп заявил, что Лондон якобы стремится перейти «на законы шариата»

23 сентября 2025, 20:32

Президент США обвинил Лондон в попытке перейти «на законы шариата»

Дональд Трамп на 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления на Генассамблее ООН в Нью-Йорке заявил, что Лондон, по его мнению, хочет перейти на законы шариата. Он критиковал иммиграционную политику в Европе и отметил, что британская столица сильно изменилась под руководством «ужасного мэра», имея в виду Садика Хана.





Трамп утверждал, что подобные изменения недопустимы для других стран.





«Теперь они хотят перейти на законы шариата, но вы же в другой стране. Так делать нельзя», — отметил глава Белого дома.