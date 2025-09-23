Достижения.рф

Трамп пригрозил ответственному за сбой телесуфлера на ООН

Выступление Трампа на Генассамблее ООН началось без телесуфлера
Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп на старте своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что телесуфлер не работает, и пообещал «большие проблемы» тому, кто ответственный за технический сбой. Прямую трансляцию речи американского лидера вели на сайте ГА ООН.



Трамп отметил, что готов говорить и без телесуфлера, и выразил радость от возможности присутствовать на мероприятии. По его словам, ответственность за поломку несёт конкретный человек, который столкнётся с последствиями.

«Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает», — отметил Трамп.
Кроме того, американский лидер обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что во времена её работы США становились объектом насмешек на мировой арене.
Софья Метелева

