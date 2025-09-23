Трамп пригрозил ответственному за сбой телесуфлера на ООН

23 сентября 2025, 20:22

Выступление Трампа на Генассамблее ООН началось без телесуфлера

Дональд Трамп (Фото: РИА Новости / Сергей Попов)

Президент США Дональд Трамп на старте своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что телесуфлер не работает, и пообещал «большие проблемы» тому, кто ответственный за технический сбой. Прямую трансляцию речи американского лидера вели на сайте ГА ООН.





Трамп отметил, что готов говорить и без телесуфлера, и выразил радость от возможности присутствовать на мероприятии. По его словам, ответственность за поломку несёт конкретный человек, который столкнётся с последствиями.





«Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает», — отметил Трамп.