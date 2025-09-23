Трамп пригрозил ответственному за сбой телесуфлера на ООН
Выступление Трампа на Генассамблее ООН началось без телесуфлера
Президент США Дональд Трамп на старте своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН отметил, что телесуфлер не работает, и пообещал «большие проблемы» тому, кто ответственный за технический сбой. Прямую трансляцию речи американского лидера вели на сайте ГА ООН.
Трамп отметил, что готов говорить и без телесуфлера, и выразил радость от возможности присутствовать на мероприятии. По его словам, ответственность за поломку несёт конкретный человек, который столкнётся с последствиями.
«Я не возражаю, кстати, выступить без телесуфлера. Поскольку телесуфлер не работает», — отметил Трамп.Кроме того, американский лидер обвинил предыдущую администрацию Джо Байдена в том, что во времена её работы США становились объектом насмешек на мировой арене.