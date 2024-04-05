Турция приостанавливает участие в ДОВСЕ

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Турция с 8 апреля приостановит участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), указ президента опубликован в Resmi Gazete.
В соответствии со статьей глава Турции имеет право приостанавливать действие некоторых международных договоров своим указом. Одобрения парламента для этого не потребуется.
Ранее такое же решение приняли в США, Великобритании и Германии в ответ на денонсацию договора РФ.
Как пишет Bloomberg, решение Анкары говорит об улучшении отношений с США в преддверии визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Вашингтон в мае этого года.
Эрдоган встретится с Байденом 9 мая. Визит главы Турции станет первым в Штаты за весь президентский срок Байдена.
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Ранее такое же решение приняли в США, Великобритании и Германии в ответ на денонсацию договора РФ.
Эрдоган встретится с Байденом 9 мая. Визит главы Турции станет первым в Штаты за весь президентский срок Байдена.
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Алёна Самарева