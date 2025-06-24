Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном будет длиться вечно
Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет длиться вечно. Об этом американский лидер сказал телеканалу NBC News.
«Я думаю, прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп.
Президент отметил, что война между странами закончена и больше не стоит ожидать возобновления боевых действий.
Ранее Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран договорились о введении режима прекращения огня после проведения своих подготовленных операций. После этого стало известно об ударе израильских истребителей по Тегерану. Позднее представитель властей Ирана отметил, что его страна не соглашалась на прекращение конфликта. Следом агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника все-таки подтвердило согласие государства на остановку боевых действий.