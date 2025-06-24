Трамп: прекращение огня между Израилем и Ираном будет длиться вечно

24 июня 2025, 03:20

Фото: iStock/Tomas Ragina

Президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня между Израилем и Ираном будет длиться вечно. Об этом американский лидер сказал телеканалу NBC News.







«Я думаю, прекращение огня бессрочно. Оно будет длиться вечно», — сказал Трамп.