ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля. Об этом заявили в израильском ведомстве обороны (ЦАХАЛ).



«Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале.

Ведомство просит израильских граждан последовать в укрытия и не покидать их до информации о прекращении угрозы.

Удары Ирана проводятся на фоне недавних зявлений о том, что страна заключила с Израилем соглашение о прекращении боевых действий.Об этом ранее сказал американский президент Дональд Трамп. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг данную информацию и заявил, что решение об окончании конфликта будет принято позднее.
Иван Мусатов

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