ЦАХАЛ: Иран запустил ракеты в сторону Израиля
Иран запустил ракеты в сторону территории Израиля. Об этом заявили в израильском ведомстве обороны (ЦАХАЛ).
«Некоторое время назад Армия обороны Израиля выявила ракеты, запущенные из Ирана в сторону Израиля. Оборонительные системы работают на перехват угрозы», — передает ЦАХАЛ в своем telegram-канале.
Ведомство просит израильских граждан последовать в укрытия и не покидать их до информации о прекращении угрозы.
Удары Ирана проводятся на фоне недавних зявлений о том, что страна заключила с Израилем соглашение о прекращении боевых действий.Об этом ранее сказал американский президент Дональд Трамп. При этом глава МИД Ирана Аббас Аракчи опроверг данную информацию и заявил, что решение об окончании конфликта будет принято позднее.