Госдеп США опасается, что Израиль растянет силы на два фронта

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США опасаются, что Израиль может растянуть свои силы на два фронта, ведь это может привести к появлению новых горячих точек. Об этом в рамках брифинга сообщил журналистам глава пресс-службы американского Госдепа Мэттью Миллер.
«Нет наша оценка не изменилась, <...> но она немного сложнее, [чем это отражено в вопросе]», — прокомментировал он вопрос, продолжают ли Штаты опасаться растягивания Израилем сил.Миллер заключил, что дополнительная напряженность спровоцирует дестабилизацию Западного берега Иордана.
«…чем дольше продолжается конфликт, тем выше риск возникновения дополнительных конфликтов, что поставит израильские службы безопасности в очень напряженную ситуацию», — резюмировал представитель Госдепа США.Ранее сообщалось, что израильские танки атаковали сирийскую провинцию Кунейтра. В частности, главную автомагистраль.
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Никита Кротов