В РФ предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера

06 октября 2025, 18:29

Политолог Федоров: Франция находится на грани политического краха

Фото: iStock/SimonLukas

Уход премьер-министра Франции Себастьена Лекорню с поста повлечёт новые выборы в парламент. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Фёдоров.





В понедельник, 6 сентября, стало известно, что Лекорню добровольно подал в отставку.



По словам Фёдорова, во Франции накануне утвердили состав нового кабинета министров, однако новые назначения вызвали резкую негативную реакцию.





«Видимо, это послужило каплей, которая переполнила чашу терпения премьер-министра. Он понял, что ему не удастся создать правительство, которое бы нормально функционировало, и в этом контексте ему ничего не оставалось, как сложить с себя полномочия», — пояснил политолог в беседе с «Газетой.Ru».

«Если кризис затянется надолго, то все может закончиться фактическим крахом политической системы Франции», — заключил политолог.

«На этой расстрельной должности его мог ждать лишь провал. Впереди у Лекорню долгая политическая карьера. Ему нет смысла брать на себя ответственность за бездарную внутреннюю политику непопулярного президента Эммануэля Макрона», — пояснил эксперт.