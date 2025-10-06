В РФ предсказали крах политической системы Франции после отставки премьера
Политолог Федоров: Франция находится на грани политического краха
Уход премьер-министра Франции Себастьена Лекорню с поста повлечёт новые выборы в парламент. Так считает ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Фёдоров.
В понедельник, 6 сентября, стало известно, что Лекорню добровольно подал в отставку.
По словам Фёдорова, во Франции накануне утвердили состав нового кабинета министров, однако новые назначения вызвали резкую негативную реакцию.
«Видимо, это послужило каплей, которая переполнила чашу терпения премьер-министра. Он понял, что ему не удастся создать правительство, которое бы нормально функционировало, и в этом контексте ему ничего не оставалось, как сложить с себя полномочия», — пояснил политолог в беседе с «Газетой.Ru».
Фёдоров предположил, что после этого объявят о досрочных выборах в парламент. Однако он выразил сомнение в том, что внеочередные выборы помогут преодолеть кризис во Франции.
«Если кризис затянется надолго, то все может закончиться фактическим крахом политической системы Франции», — заключил политолог.
Тем временем профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил RT, что Лекорню за месяц пребывания в должности премьер-министра осознал масштаб социально-экономических проблем в стране, поэтому попросил отставки.
«На этой расстрельной должности его мог ждать лишь провал. Впереди у Лекорню долгая политическая карьера. Ему нет смысла брать на себя ответственность за бездарную внутреннюю политику непопулярного президента Эммануэля Макрона», — пояснил эксперт.
Он добавил, что через год Лекорню вынужден был бы покинуть свой пост с позором, а сегодня уходит с гордо поднятой головой. Найти ему замену будет очень непросто, считает Фельдман, поскольку никто не захочет взваливать на себя это непосильное бремя.