«Последняя попытка»: Европа попробует уговорить США на дальние удары ВСУ

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Британский премьер Кир Стармер и французский президент Эммануэль Макрон предпримут последнюю попытку уговорить президента США Джо Байдена дать разрешение для ВСУ бить дальнобойными ракетами Storm Shadow вглубь России. Об этом пишет британская газета The Telegraph со ссылкой на источники. Оба политика, как отмечается, верят, что Байден согласится ради сохранения своего политического наследия.
«Мы очень хотим быть уверены, что сможем максимально эффективно использовать время до 20 января (дата инаугурации Трампа — прим.ред.), а не просто отложить все до следующей администрации», — приводят слова анонимного высокопоставленного чиновника из Великобритании.По информации издания, такое решение Стармера станет ударом по внешней политике Трампа и разрушит их отношения, так как британский политик обещал тесно сотрудничать с американским коллегой.
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