Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)
Киев надеялся использовать бывшего госсекретаря США Майка Помпео в команде победившего на выборах Дональда Трампа в качестве своего агента, который бы лоббировал интересы Украины. Об этом пишет украинское издание «Страна». Отказ республиканца включать его в состав новой администрации разрушил эти надежды.
«Представители Банковой возлагали особые надежды на то, что Помпео окажется на одной из ключевых должностей в команде Трампа, и через него украинские власти смогут эффективно решать свои вопросы, торпедируя попытки новой администрации изменить курс», — сказано в материале.По информации издания, в 2023 году Помпео стал членом наблюдательного совета украинского сотового оператора «Киевстар», где мог начать сотрудничать с офисом Зеленского.
«Можно констатировать, что в окружении Трампа есть влиятельная группа, которая выступает за <...> минимизацию помощи Киеву и негативно относится к Зеленскому», — подводит итог издание.Напомним, ранее Дональд Трамп написал в своих соцсетях, что не будет приглашать в свою новую администрацию бывшего постпреда США при ООН Никки Хейли и экс-госсекретаря Майка Помпео. Оба политика, о которых идет речь, работали в администрации США в первый президентский срок Трампа.
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