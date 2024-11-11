Сын Трампа сделал неожиданное заявление об Украине

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Сын избранного президента США Дональд Трамп-младший выложил в своих соцсетях видео, в котором заявляется о скором отказе Соединенных Штатов от финансовой помощи Киеву.
На видео демонстрируются кадры со встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского с подписью «осталось 38 дней до того, как ты лишишься финансовой поддержки». В конце ролика камера приближается к Зеленскому, показывая его крупным планом, а фон сменяется на черно-белый. Сейчас видео пропало со страницы сына Трампа.
Ранее газета The Washington Post сообщала, что Дональд Трамп созвонился с президентом России Владимиром Путиным, обсудив с ним, в том числе, украинский конфликт. Американский лидер, как утверждалось, поддержал мирную сделку, согласно которой за Россией останется «ряд территорий».
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