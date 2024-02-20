Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Канцлер ФРГ Олаф Шольц выразил озабоченность экономическими последствиями украинского конфликта на фоне неподготовленности Германии.
Эксперты отмечают, что заявление Шольца вызвало широкий резонанс в обществе, подчеркивая серьезность и актуальность проблемы.
Подобные призывы к осторожности и анализу геополитической обстановки становятся все более актуальными в контексте современных геополитических вызовов и угроз.
Читайте также:
Синоптики пообещали россиянам самое жаркое лето за всю историю метеонаблюдений
С улиц Подмосковья за неделю эвакуировали около 3 тысяч машин
Дипломат Гаврилов: Европа на несколько лет отстаёт от России в военном плане
Маруняк Сергей Дмитриевич