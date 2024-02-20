Дипломат Гаврилов: Европа на несколько лет отстаёт от России в военном плане

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Европейские страны отстают от России в военном плане на несколько лет, с таким заявлением выступил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов в интервью для «Россия-24».
«Мне кажется, Европа будет стараться милитаризироваться, но вряд ли у нее это в скором времени получится, и она это прекрасно осознает, что они отстают на несколько лет», — прокомментировал ситуацию Гаврилов.
Дипломат также выразил уверенность в том, что тон Европейский стран заметно изменится, когда Россия подойдёт к их границам со стороны Украины. Гаврилов заявил, что только в этот момент сможет начаться конструктивный диалог о сдерживании, балансе и гарантиях. Он также подчеркнул, что именно такой сценарий сейчас рассматривают «разумные контрагенты».
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Евгения Парфентьева