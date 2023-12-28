Запад привлёк к протестам в Сербии всего три тысячи человек вместо десяти

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Запад планировал привлечь к протестам в Белграде порядка 10 тысяч человек, однако получилось всего три тысячи. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Очень опасный период это предновогодние и новогодние, и рождественские. Потому что с учетом свободных дней, праздников эта ситуация может быть использована для каких-то более активных протестов — для возвращения к насильственным действиям, так что ситуация очень хрупкая», — сказал дипломат.Посол отметил, что ситуация с протестами находится под контролем правительства, потому что центральные власти Сербии понимают — через протесты, оппозиция хочет добиться мест в органах государственной власти.
Напомним, что после после оглашения результатов голосования на выборах в скупщину, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.
Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек. Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.
Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.
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