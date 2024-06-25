В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

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Опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Такое предположение выдвинул журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest.
Как пишет Атламазоглу, стать членом блока Киеву мешают обязательства по коллективной обороне. Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс может спровоцировать нежелательное для НАТО прямое столкновение с Москвой.
Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. До этого телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими государствами НАТО вокруг формулировки о членстве Украины в блоке. По информации издания, американские и немецкие чиновники предложили, чтобы во время предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть «мост» для вступления в альянс, а не «необратимый путь» к членству в НАТО, как в апреле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
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Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.
Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. До этого телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими государствами НАТО вокруг формулировки о членстве Украины в блоке. По информации издания, американские и немецкие чиновники предложили, чтобы во время предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть «мост» для вступления в альянс, а не «необратимый путь» к членству в НАТО, как в апреле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.
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Алина Юрчак