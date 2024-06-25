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В США назвали препятствие для вступления Украины в НАТО на саммите альянса

NI: устав НАТО не даст Украине получить членство на саммите
25 июня 2024, 04:29
Фото: istock / Michele Ursi

Фото: istock / Michele Ursi

Опасения касаемо применения пятой статьи Устава НАТО вряд ли позволят Украине вступить в альянс на июльском саммите блока. Такое предположение выдвинул журналист Ставрос Атламазоглу в материале для журнала National Interest.
Как пишет Атламазоглу, стать членом блока Киеву мешают обязательства по коллективной обороне. Возможное вступление Украины в Североатлантический альянс может спровоцировать нежелательное для НАТО прямое столкновение с Москвой.

Журналист отметил, что Украина практически гарантированно не сможет стать членом НАТО до тех пор, пока длится ее конфликт с РФ.



Саммит НАТО состоится в Вашингтоне 9-11 июля. До этого телеканал CNN сообщил о разногласиях между Вашингтоном и другими государствами НАТО вокруг формулировки о членстве Украины в блоке. По информации издания, американские и немецкие чиновники предложили, чтобы во время предстоящего саммита страны пообещали, что у Украины есть «мост» для вступления в альянс, а не «необратимый путь» к членству в НАТО, как в апреле заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его формулировку поддерживают Великобритания и некоторые страны Восточной и Центральной Европы, отмечает телеканал.

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#рф
Вучич решил не оправдываться за поставки оружия другим странам
Вучич заявил, что Сербия поставляет вооружения только законным пользователям
25 июня 2024, 04:19

Фото: РИА Новости/Стрингер

Сербия не будет оправдываться за поставки вооружений другим странам, заявил президент страны Александар Вучич. Он сказал в ходе обращения к нации, что Сербия поставляет вооружения законным пользователям.
«За что конкретно мне оправдываться? За то, что мы реализовали конечному разрешенному пользователю боеприпасы? Будьте внимательны, мы не экспортируем вооружение или орудия, у нас есть контракт только с Азербайджаном, Кипром и еще одной арабской страной – ОАЭ», – сказал Вучич.
Он также отметил в ходе выступления, что стремится к тому, «чтобы никто из наших братьев, будь то россияне, украинцы или кто-либо еще, не был убит из сербского оружия». Вучич добавил, что раскручивание темы «попадания сербских боеприпасов на Украину» в западных и региональных СМИ направлено на осложнение сербско-российских отношений.

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#сербия
#оружие
#украина
#россия
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Ассанжа освободили из британской тюрьмы
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж вышел на свободу
25 июня 2024, 03:32

Фото: РИА Новости/Алекс Макнотон

Основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа освободили из тюрьмы Великобритании. Как сообщает аккаунт Wikileaks в социальной сети Х, он летит в родную Австралию.
До этого стало известно, что Ассанж может частично признать вину в рамках сделки с прокуратурой США. Как сообщают европейские СМИ, признание может позволить основателю WikiLeaks выйти на свободу после пяти лет, проведенных в британской тюрьме.

В WikiLeaks подтвердили сделку Ассанжа с минюстом США. Там уточнили, что е нужно еще «формально финализировать».

Ранее Ассанжа обвиняли в совершении 18 преступлений, ему грозило до 175 лет лишения свободы.

Джулиан Ассанж стал всемирно известен благодаря работе над сайтом WikiLeaks, который публиковал секретные документы. Там размещалась информация о военных преступлениях, которые американские военные совершали в США.

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#сша
#австралия
#суд
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Макрон все еще мечтает поговорить с Путиным
Эммануэль Макрон снова заявил о готовности поговорить с Путиным
25 июня 2024, 02:35

Фото РИА Новости/Стрингер

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что продолжил бы диалог с российским главой государства Владимиром Путиным. Он заявил об этом в подкасте Génération Do It Yourself.
В то же время он признал, что не общался с Путиным в последние месяцы.

«Но я не исключаю возможности разговора на ту или иную тему», – сказал Макрон.
Ранее руководитель Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что Макрон слышит предупреждения со стороны России относительно отправки войск Европы в зону украинского конфликта.

В феврале Макрон говорил, что не исключает отправку в зону украинского конфликта европейских военных. Позже он подтверждал, что Париж изменил свою позицию по Украине.

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#эммануэль макрон
#владимир путин
#россия
#франция
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Кадыров «задержал» разыскиваемого ректора университета спецназа Вайханова
Рамзан Кадыров отреагировал на уголовное дело СБУ в отношении Вайханова
25 июня 2024, 02:02

Фото: РИА Новости/Александр Казаков

Глава Чечни Рамзан Кадыров высмеял СБУ за открытие уголовного дела СБУ в отношении руководителя Российского университета спецназа имени Владимира Путина в Чечне Байбетара Вайханова. Украинские спецслужбы обвинили его в «причастности к войне против Украины».
«СБУ, срочно приезжайте! Я задержал этого негодника, он у меня! Срочно выдвигайтесь!», – написал Кадыров в Telegram-канале.
Ранее Рамзан Кадыров прокомментировал включение его матери Аймани Кадыровой, занимающую пост президента Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, в санкционный список Евросоюза. Он выразил благодарность ЕС за этот жест и отметил, что этот «подарок» был получен накануне 20-летнего юбилея РОФ.

«Я искренне благодарен Евросоюзу за столь высокую оценку деятельности Аймани Несиевны. Включение ее в санкционный список ЕС, наряду с американскими санкциями, является признанием ее заслуг в поддержке наших бойцов и их семей», — написал он.

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#рамзан кадыров
#сбу
#украина
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Трамп рассказал о «пытках» в тюрьме
Штаб Трампа сообщил избирателям, что политика пытали в тюрьме в штате Джорджия
24 июня 2024, 23:16

Фото: Сайт Кремля

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что его «пытали» в тюрьме в штате Джорджия в 2023 году. Об этом пишет The Hill, ссылаясь на письмо штаба политика.
«Я хочу, чтобы вы помнили, что они со мной сделали. Они пытали меня в тюрьме в округе Фултон и сделали снимок для картотеки», — сказано в письме.
В августе 2023 года экс-глава Штатов прошел через формальную процедуру ареста в тюрьме округа Фултон по делу о вмешательстве в выборы, он находился в тюрьме порядка 20 минут. Затем бывшего американского президента освободили из-под стражи. Трампа внесли в учетные списки тюрьмы под номером P01135809, на сайте пенитенциарного учреждения появилась запись с его сведеньями.

Согласно опубликованным данным, рост политика составляет около 190 см, вес — примерно 97,5 кг.

До этого большое жюри присяжных в Джорджии выдвинуло против Трампа, ряда его помощников, адвокатов, работников избирательного штаба и местных представителей Республиканской партии обвинения по делу о вмешательстве в выборы в 2020 году. Им инкриминируется организация группы, которая пыталась пересмотреть итоги волеизъявления.

Позже трамп использовал своё снимок из тюрьмы в своей предвыборной кампании. Он продал 36 тысяч футболок, 24 тысячи кофейных кружек и 8,6 тысяч сумок со своим портретом, заработав более 1,7 миллиона долларов.

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#выборы
#сша
#политика
#президент
#дональд трамп
#рост
#запись
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МИД Турции подтвердил намерение Эрдогана встретиться с Путиным в Астане
24 июня 2024, 22:56

Фото: Сайт Кремля

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует встретиться с российским лидером Владимиром Путиным в Астане в ближайшие дни, сообщил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает ТАСС.
«В ближайшее время наш президент, вероятно, встретится с господином Путиным в Казахстане», — сказал Фидан.
Министр также отметил, что Турция ожидает визита российского президента. По его словам, возможный визит Путина в Турцию будет обсуждаться на предстоящей встрече глав государств.

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#министр
#турция
#оон
#переговоры
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ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов России
Боррель: ЕС утвердил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от активов РФ
24 июня 2024, 21:54

Фото: iStock/butenkow

Евросоюз одобрил передачу Украине 1,4 миллиарда евро доходов от российских активов, сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
«Средства в размере 1,4 миллиарда евро будут переданы в следующем месяце. Еще миллиард поступит в последующие месяцы. Мы смогли обойти структурное вето», — сказал он после заседания министров иностранных дел ЕС.
Этим Боррель подтвердил слова министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, который заявил, что ЕС принял решение направить доходы от замороженных активов на вооружение для Украины, игнорируя мнение Будапешта. Сийярто назвал это «беспрецедентным нарушением правил ЕС».

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#вооружение
#доходы
#ес
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Доходы российских фрилансеров резко выросли с начала СВО
24 июня 2024, 21:43

Фото: iStock/ Oleg Elkov

Доходы российских фрилансеров за первые пять месяцев 2024 года увеличились на 22,7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, достигнув 54 тыс. рублей. С начала СВО этот показатель более чем удвоился.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на данные генерального директора Solar Staff Владимира Корицкого.

Наиболее высокие среднемесячные доходы наблюдаются у фрилансеров с налоговым статусом ИП — 307 тыс. рублей в месяц. Средний доход физических лиц и самозанятых за этот период составил 36 тыс. рублей и 73 тыс. рублей соответственно.

По данным Solar Staff, доля российских фрилансеров, работающих за границей, в январе — марте 2024 года составила 2,3% от общего числа, снизившись с 3,3% в октябре — декабре 2023 года.

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Киев получит 25 июня очередной пакет американской военной помощи на $150 млн
24 июня 2024, 21:09

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Белый дом завтра объявит о предоставлении киевскому правительству нового пакета военной помощи.
Об этом сообщает издание «Голос Америки»* со ссылкой на данные от американских официальных лиц.

Отмечается, что среди передаваемого вооружения будут боеприпасы для ранее поставленной Украине артиллерии и ракетных систем. Общая стоимость помощи составит 150 миллионов долларов.

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