Послы РФ в Йемене пытаются вывезти россиян с Сокотры
Часть российских граждан сейчас не может покинуть остров Сокотра из‑за введённых йеменскими властями ограничений на авиасообщение с архипелагом. Об этом 4 января сообщило посольство РФ в Йемене.
В дипмиссии отметили, что собирают сведения о находящихся на острове россиянах и ищут варианты решения ситуации. Посольство работает круглосуточно, поддерживает контакт с российскими экстренными службами и властями Йемена.
Дипломаты также подчеркнули, что туристы отправились на Сокотру, несмотря на неоднократные рекомендации МИД РФ воздержаться от поездок в этот регион.
Обострение обстановки связывают с тем, что 31 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию после прибытия к порту Йемена судов ОАЭ без согласования. Позже йеменские власти ввели в стране режим ЧП на 90 дней и потребовали от ОАЭ в течение суток вывести все силы с территории государства.
