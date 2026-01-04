Достижения.рф

Послы РФ в Йемене пытаются вывезти россиян с Сокотры

Фото: istockphoto/dinosmichail

Часть российских граждан сейчас не может покинуть остров Сокотра из‑за введённых йеменскими властями ограничений на авиасообщение с архипелагом. Об этом 4 января сообщило посольство РФ в Йемене.



В дипмиссии отметили, что собирают сведения о находящихся на острове россиянах и ищут варианты решения ситуации. Посольство работает круглосуточно, поддерживает контакт с российскими экстренными службами и властями Йемена.

Дипломаты также подчеркнули, что туристы отправились на Сокотру, несмотря на неоднократные рекомендации МИД РФ воздержаться от поездок в этот регион.

Обострение обстановки связывают с тем, что 31 декабря коалиция во главе с Саудовской Аравией начала военную операцию после прибытия к порту Йемена судов ОАЭ без согласования. Позже йеменские власти ввели в стране режим ЧП на 90 дней и потребовали от ОАЭ в течение суток вывести все силы с территории государства.

Никита Кротов

