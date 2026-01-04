Послы РФ в Йемене пытаются вывезти россиян с Сокотры

04 января 2026, 22:02

Фото: istockphoto/dinosmichail

Часть российских граждан сейчас не может покинуть остров Сокотра из‑за введённых йеменскими властями ограничений на авиасообщение с архипелагом. Об этом 4 января сообщило посольство РФ в Йемене.