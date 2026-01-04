Трамп пригрозил еще трем странам после атаки на Венесуэлу
Axios: Трамп не исключает противостояния США с Мексикой, Колумбией и Кубой
Президент США Дональд Трамп не исключил начала военных действий на территории Мексики, Колумбии и Кубы после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал Axios.
Республиканец заявил, что американцы хотят помочь населению этих стран. Особый акцент он сделал на Кубе, назвав ее «страной-неудачницей».
«Мы хотим помочь людям на Кубе, но также хотим помочь тем, кто был вынужден покинуть Кубу», – сказал Трамп.Ранее сообщалось, что участники митинга в Нью-Йорке требуют отставки президента США после вторжения американской армии в Венесуэлу. Акционеры перекрывают улицы и скандируют оскорбительные лозунги в адрес главы государства.