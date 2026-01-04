Трамп пригрозил еще трем странам после атаки на Венесуэлу

04 января 2026, 12:20

Axios: Трамп не исключает противостояния США с Мексикой, Колумбией и Кубой

Дональд Трамп (Фото: whitehouse.gov)

Президент США Дональд Трамп не исключил начала военных действий на территории Мексики, Колумбии и Кубы после операции по захвату венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщает портал Axios.





Республиканец заявил, что американцы хотят помочь населению этих стран. Особый акцент он сделал на Кубе, назвав ее «страной-неудачницей».

«Мы хотим помочь людям на Кубе, но также хотим помочь тем, кто был вынужден покинуть Кубу», – сказал Трамп.