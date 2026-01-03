Захарова: сообщения о приезде вице-президента Венесуэлы в Россию — фейк
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 3 января опровергла сообщения о том, что вице-президент Венесуэлы Делси Родригес якобы находится в РФ.
По словам Захаровой «Известиям», эта информация не соответствует действительности.
Ранее в тот же день президент США Дональд Трамп заявил об успешном нанесении Соединёнными Штатами крупномасштабного удара по Венесуэле. Позже он также сообщил, что после захвата президента Николаса Мадуро с супругой вывезли на вертолёте и затем доставили на корабль.
Перед этим хозяин Белого дома показал снимок Мадуро.
