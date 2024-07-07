Послы Украины раскритиковали болгарское правительство за предложение о мире

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Посольство Украины в Болгарии негативно отреагировало на заявление премьер-министра технического правительства этой страны Димитара Главчева о том, что София на предстоящем саммите НАТО предложит инициировать мирные переговоры между Москвой и Киевом. Об этом говорится в сообщении на странице посольства в Facebook*.
В диппредставительстве призвали высших должностных лиц Болгарии не использовать тему конфликта в политических целях.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Москву для переговоров с Владимиром Путиным, что на Украине также осудили. В ЕС назвали этот визит предательством, а Германия даже потребовала снять Венгрия с поста председателя Совета ЕС. Сам Орбан объяснил свою встречу с Путиным продолжением «мирного пути» конфликта.
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Олег Дикий